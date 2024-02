La smart #3 Pro+ brilla nei test di sostenibilità di Green NCAP

Nel mondo sempre più consapevole dell'importanza della sostenibilità, la smart #3 Pro+ emerge come un faro di eccellenza ambientale,

come confermato dal suo recente risultato nel Green New Car Assessment Program (Green NCAP), dove ha brillantemente ottenuto il massimo dei voti. Questo riconoscimento non è solo una testimonianza dell'impegno di Smart verso l'innovazione e l'ecocompatibilità, ma segna anche un momento significativo nella competizione tra i veicoli elettrici (EV) nel mercato europeo.

La smart #3 Pro+ ha raggiunto un notevole punteggio complessivo del 95%, un risultato che sottolinea la sua superiorità in termini di rispetto per l'ambiente, efficienza energetica e riduzione delle emissioni di carbonio. Questo successo è particolarmente notevole considerando la sua valutazione di sicurezza a cinque stelle precedentemente ottenuta da Euro NCAP, confermando che la smart #3 Pro+ è un veicolo non solo sicuro ma anche profondamente rispettoso dell'ambiente.

Il giudizio di Green NCAP è stato inequivocabile: la smart #3 Pro+ "ha conquistato facilmente tutte le 5 Stelle Verdi", ponendosi come una sfida diretta ai più popolari marchi di veicoli elettrici nel mercato europeo. Dirk Adelmann, CEO di smart Europe, ha espresso orgoglio per questo traguardo, sottolineando come la smart #3 Pro+ rappresenti una scelta ideale per chi cerca un'opzione di mobilità che combini comfort, sicurezza e un minimo impatto ambientale.

Il successo della smart #3 Pro+ nel Green NCAP è stato supportato da una serie di innovazioni tecnologiche, tra cui la batteria avanzata da 66 kWh che assicura un'autonomia fino a 435 chilometri (WLTP), e la capacità di ricarica rapida che può riportare la batteria dall'10% all'80% in soli 30 minuti. Inoltre, la vettura si è distinta per il suo Clean Air Index, raggiungendo il punteggio massimo di 10, grazie alle sue emissioni quasi nulle in una varietà di condizioni di test.

Oltre alla performance ambientale, la smart #3 Pro+ si è fatta notare per l'adozione di tecnologie orientate all'efficienza, come la griglia attiva e gli specchietti retrovisori aerodinamici, che contribuiscono a un coefficiente di resistenza del veicolo di soli 0,27cw. Queste caratteristiche non solo migliorano l'efficienza energetica ma anche l'esperienza di guida, rendendo la smart #3 Pro+ un modello eccezionale nel panorama dei veicoli elettrici.

L'impegno di Smart verso un futuro più sostenibile è evidente non solo nella smart #3 Pro+ ma in tutto il suo portfolio, con la vettura che si posiziona come un modello di riferimento per coloro che cercano una soluzione di mobilità elettrica che non comprometta le prestazioni né l'ambiente. Con il suo lancio nel 2023 e la serie di riconoscimenti già ricevuti, la smart #3 Pro+ si proietta con forza nel futuro della mobilità sostenibile, promettendo di essere un'opzione attraente per un'ampia gamma di consumatori, dalle famiglie ai singoli, che desiderano ridurre il loro impatto ambientale senza sacrificare comfort e sicurezza.

smart #3 Pro è oggi disponibile in Italia a partire da 29.545 (MSS e PFU inclusi) con ecobonus in caso di rottamazione e promozione #smartincentivo .