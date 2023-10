La Tecnologia Jeep 4xe e pneumatici invernali per viaggiare in sicurezza

Al netto di possibili eccezioni stabilite dalle amministrazioni locali, l’articolo 6 del Codice della Strada

prevede l’obbligo di adottare pneumatici invernali – o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli – dal 15 novembre 2023 sino al 15 aprile 2024 e la legge ammette un mese di deroga, il che significa che le gomme invernali possono essere montate a partire dal 15 ottobre: da questa settimana è già dunque possibile organizzarsi per il cambio.

Sebbene ogni SUV Jeep® offra sempre le migliori prestazioni in fuoristrada, relativamente al segmento di appartenenza, grazie alla specifica architettura, agli angoli caratteristici, alle soluzioni tecniche e alla tecnologia 4xe Plug-In Hybrid, è sempre bene ricordare che gli pneumatici sono l’unico punto di contatto tra qualsiasi mezzo di trasporto su ruote e le strada, e che la scelta della gommatura più adeguata consente di esprimere al meglio le qualità dinamiche di ogni vettura. È molto importante dunque utilizzare coperture idonee alle condizioni climatiche, e gli pneumatici invernali sono preziosi alleati della sicurezza stradale, capaci di garantire direzionalità e tenuta di strada in condizioni ambientali particolarmente avverse, e offrendo prestazioni migliori per quanto riguarda la frenata, la salita e la discesa da una rampa innevata, la precisione nella sterzata, l’handling e il comfort su un percorso misto.

Jeep® Compass 4xe: un’esperienza di guida ottimale su strada e fuoristrada

Una gommatura adeguata rappresenta un prezioso alleato anche per un SUV capace di offrire prestazioni di riferimento in fuoristrada come Jeep Compass 4xe, il best seller del brand Jeep che esprime qualità, innovazione tecnologica, versatilità e l’inimitabile capability off road di Jeep, specie nella versione Trailhawk, allestimento specifico per il fuoristrada più impegnativo. Grazie alla capacità di adattarsi sia all’uso quotidiano in città sia alle escursioni in fuoristrada, Compass è una scelta adatta a una vasta gamma di situazioni, dal viaggio in famiglia alle avventure off-road.Jeep Compass Trailhawk offre una gamma di modalità di guida selezionabili tramite le funzionalità Selec-Terrain. Queste modalità includono Auto, Snow, Mud & Sand, Rock e la nuova modalità Sport. Ognuna di queste modalità adatta il veicolo alle condizioni specifiche del terreno, garantendo un’esperienza di guida ottimale.

4xe: il nuovo 4x4 secondo Jeep, leader in Italia

La sua tecnologia 4xe Plug-In Hybrid offre un motore a benzina da 1.3 litri con 180 CV e 275 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a 6 marce. In sinergia con il motore termico, Compass dispone di una seconda unità elettrica all'avantreno che può attivare o disattivare il motore termico e recuperare energia durante le fasi di rilascio è un elemento chiave del sistema ibrido. Questo contribuisce al risparmio di carburante e alla riduzione delle emissioni. La potenza complessiva del sistema ibrido raggiunge i 240 CV sull’allestimento Trailhawk e su S, ed è disponibile anche la versione da 190 CV su Limited, Night Eagle e Business Plus, e garantisce prestazioni notevoli: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7,3 secondi e velocità massima di 200 km/h. E l’autonomia in modalità completamente elettrica raggiunge, in condizioni ottimali, i 50 km: un vantaggio significativo per chi cerca un'esperienza di guida a zero emissioni durante gli spostamenti quotidiani o immerso nella natura, sempre in totale sicurezza.

La famiglia 4xe: Renegade, Compass, Wrangler, Grand Cherokee

Grazie alla tecnologia Plug-In Hybrid, i modelli Jeep 4xe sono i SUV Jeep più performanti e divertenti da guidare di sempre, letteralmente capaci di “andare ovunque e di fare qualsiasi cosa”, in ossequio al noto claim “Go Anywhere, Do Anything”. Allo stesso tempo sono vetture ideali per la guida quotidiana in città, per merito della tecnologia ibrida plug-in che consente di viaggiare a zero emissioni di CO2 e con un’autonomia urbana di circa 50 km in modalità full-electric. A bordo di Jeep Renegade, Jeep Compass, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, dunque, il divertimento diventa efficiente e la proverbiale capability off road Jeep esprime equilibrio tra piacere di guida e una maggiore attenzione per l’ambiente.Gli automobilisti italiani, anche nel mese di settembre, hanno dimostrato grande apprezzamento verso questa tecnologia che non a caso mantiene la leadership domestica nel mercato Plug-In Hybrid, in coerenza con il primato nel mercato dei veicoli “alla spina” raggiunto sia nel 2021 sia nel 2022. Non solo: nel progressivo annuo 2023, Jeep Compass 4xe si conferma il veicolo Plug-In Hybrid in assoluto più venduto nel mercato italiano, ed è anche il C-SUV più venduto considerando tutte le motorizzazioni, sia termiche sia elettrificate.