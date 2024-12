Lamborghini e Polizia di Stato: 20 Anni di collaborazione per la sicurezza e il pronto soccorso

Automobili Lamborghini e Polizia di Stato celebrano venti anni di una collaborazione che ha segnato un importante esempio di sinergia tra eccellenza tecnologica e impegno istituzionale.

Dal 2004, anno in cui la prima Lamborghini Gallardo è entrata nella flotta della Polizia di Stato, ad oggi, questa partnership ha contribuito significativamente non solo alla sicurezza stradale, ma anche al salvataggio di vite umane grazie a missioni di trasporto urgente di organi. In due decenni, questa alleanza ha consolidato un modello di cooperazione unico nel panorama internazionale.

“Siamo estremamente orgogliosi di celebrare venti anni di collaborazione con la Polizia di Stato, un’istituzione che rispettiamo profondamente per il lavoro quotidiano a tutela della sicurezza dei cittadini italiani”, ha dichiarato Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini. Parole che sottolineano come l’impegno del marchio vada oltre la semplice produzione di vetture d’eccellenza, per abbracciare una visione più ampia di responsabilità sociale.

Un Partner per la Sicurezza

Fin dal 2004, le vetture Lamborghini hanno affiancato la Polizia di Stato in missioni critiche. La prima Gallardo consegnata è stata utilizzata non solo per il pattugliamento, ma anche per il trasporto urgente di organi, un servizio fondamentale per il sistema sanitario italiano. Da allora, sono stati completati oltre 200 trasporti di organi vitali, molti dei quali hanno contribuito a salvare vite umane. Parallelamente, le vetture sono state protagoniste di oltre 1.500 eventi di educazione stradale, promuovendo la cultura della guida sicura.

Secondo il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani: “La sinergia ventennale con Automobili Lamborghini rafforza l’impegno della Polizia di Stato nell’assolvere a un compito delicatissimo come il trasporto urgente di organi. Le vetture Lamborghini in uso permettono di svolgere questo servizio in tempi brevi e nella massima sicurezza, grazie a dotazioni tecnologiche all’avanguardia”.

Modelli Iconici al Servizio del Paese

Negli ultimi 20 anni, sei modelli Lamborghini si sono alternati nella flotta della Polizia di Stato, ognuno con caratteristiche uniche progettate per soddisfare esigenze operative specifiche.

Gallardo (2004-2005) La collaborazione è iniziata con la consegna della prima Gallardo 510-4, dotata di un motore V10 da 5 litri e una potenza di 500 CV. Utilizzata principalmente per il pattugliamento e il trasporto di organi, questa vettura ha percorso oltre 140.000 chilometri in quattro anni di servizio. Dotata di sistemi per il monitoraggio del traffico, la Gallardo rappresentava un esempio di innovazione tecnologica applicata alla sicurezza stradale. Un secondo esemplare è stato assegnato alla regione Emilia-Romagna nel 2005, con ulteriori attrezzature per il pronto soccorso.

Gallardo LP 560-4 (2008) Nel 2008, la Gallardo è stata sostituita dalla versione LP 560-4, più potente e tecnologicamente avanzata. Con un motore V10 da 5,2 litri e 560 CV, questa vettura ha offerto prestazioni superiori, tra cui un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e una velocità massima di 325 km/h. Grazie a un bagagliaio anteriore dotato di frigobox, ha continuato a supportare missioni mediche urgenti lungo tratte critiche come l’autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Huracán LP 610-4 (2014-2017) La Huracán ha segnato un ulteriore passo avanti nella collaborazione. Con un motore V10 da 5,2 litri e 610 CV, questa vettura è stata progettata specificamente per la Polizia di Stato, integrando sistemi di sicurezza e tecnologia d’avanguardia. La sua leggerezza strutturale, garantita da un telaio in fibra di carbonio e alluminio, ha permesso di coniugare prestazioni estreme con una manovrabilità senza pari.

Nel febbraio 2023, una Huracán è stata utilizzata per il trasporto urgente di un rene dall’Aquila a Torino, salvando la vita a una donna di 57 anni. Questo evento è solo uno dei tanti esempi del valore pratico di questa partnership.

Urus Performante (2023) L’ultimo modello entrato in servizio è l’Urus Performante, un SUV dalle prestazioni straordinarie. Con un motore V8 biturbo da 666 CV e una velocità massima di 306 km/h, l’Urus combina potenza e versatilità, rendendolo ideale per missioni di pronto intervento. Equipaggiato con un frigobox per il trasporto di organi, un defibrillatore e sistemi di comunicazione avanzati, questo modello rappresenta il culmine di vent’anni di innovazione.

Una Collaborazione che Guarda al Futuro

Questa partnership è molto più di un semplice accordo tra un’azienda automobilistica e una forza di polizia. Rappresenta un simbolo del forte legame tra Automobili Lamborghini e l’Italia, unendo eccellenza tecnologica e responsabilità sociale. Con la continua evoluzione delle tecnologie automobilistiche, la collaborazione è destinata a crescere, offrendo nuove opportunità per migliorare la sicurezza e il servizio ai cittadini.

In venti anni, Automobili Lamborghini e Polizia di Stato hanno dimostrato che innovazione e impegno sociale possono andare di pari passo, creando un modello di cooperazione che è fonte di ispirazione a livello globale.