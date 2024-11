Lamborghini Urus SE: potenza ibrida e lusso dalla Versilia alla scoperta delle cave di marmo

L’Esperienza Terra Versilia ha segnato un nuovo capitolo nella storia di Lamborghini, celebrando la presentazione del nuovo Urus SE, il primo Super SUV plug-in hybrid del marchio.

Per dieci giorni, gli ospiti selezionati hanno vissuto un'esperienza unica, attraversando i paesaggi spettacolari della Toscana, una delle regioni più affascinanti d'Italia. Tra percorsi panoramici e avventure off-road, l'evento ha messo in evidenza le straordinarie capacità di questo modello innovativo.

Un'esperienza di guida esclusiva Il viaggio è iniziato all’Hotel Il Principe, un punto di partenza elegante e contemporaneo a Forte dei Marmi. Da qui, i partecipanti hanno intrapreso emozionanti percorsi che hanno esplorato il cuore della Toscana, attraversando colline di uliveti e strade panoramiche costellate di antichi borghi. Ma il vero cuore dell'Esperienza Terra Versilia è stato l'impegnativo test drive off-road nelle cave di marmo di Carrara, famose in tutto il mondo per la qualità del loro marmo. La salita lungo le ripide strade di servizio, con vista sulla suggestiva valle di marmo, ha offerto una sfida che ha esaltato le doti tecniche e dinamiche dell’Urus SE.

Prestazioni e specifiche tecniche Il Lamborghini Urus SE rappresenta una perfetta fusione tra potenza, tecnologia e sostenibilità. Dotato di un motore V8 biturbo da 4.0 litri, assistito da un motore elettrico, l’Urus SE eroga una potenza combinata di 800 CV. Questo sistema di propulsione permette al SUV di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 315 km/h, posizionandolo tra i modelli più performanti della sua categoria. L'ibridazione consente anche una riduzione delle emissioni fino all'80%, mantenendo intatta l’emozione e l’adrenalina tipiche di una guida Lamborghini.

Design e comfort al top Il design dell’Urus SE non lascia spazio a compromessi: linee decise, aerodinamica avanzata e dettagli distintivi che riflettono l'essenza di Lamborghini. L'abitacolo è un inno al lusso e alla tecnologia, con sedili in pelle pregiata, finiture in carbonio e un sistema di infotainment all’avanguardia. La configurazione degli interni è stata studiata per offrire un comfort eccezionale, sia per la guida su strada sia per le avventure fuori dai sentieri battuti.

Ospitalità e cultura toscana L’esperienza è stata arricchita da momenti di alta cucina e cultura locale. La cena di benvenuto presso la fattoria eco-sostenibile Paradis Agricole ha offerto una straordinaria immersione nei sapori tradizionali toscani, con una performance artistica dal vivo in cui un’artista ha realizzato una scultura in ceramica dell’Urus SE. Durante la giornata di guida, il pranzo si è svolto nello showroom di Franchi Umberto Marmi a Carrara, circondati da opere in marmo di rara bellezza. Infine, la cena conclusiva al Maitò, storico ristorante fronte mare a Forte dei Marmi, ha permesso ai partecipanti di concludere l’evento con un assaggio della rinomata cucina toscana, accompagnata da una selezione di pregiati vini locali.

L’evoluzione del marchio “Con l'Esperienza Terra Versilia, abbiamo unito il lusso e le prestazioni di Lamborghini alla bellezza incontaminata della Toscana,” ha affermato Federico Foschini, Chief Marketing and Sales Officer di Lamborghini. “L'Urus SE testimonia il nostro impegno verso un futuro in cui l'elettrificazione potenzia le prestazioni che i nostri clienti si aspettano.” Questo evento ha evidenziato come Lamborghini stia abbracciando il cambiamento, mirando a un futuro sostenibile senza sacrificare la potenza e l’unicità che caratterizzano il marchio.

L’Esperienza Terra Versilia ha offerto un’opportunità di esplorare nuove frontiere della mobilità, dimostrando che il futuro può essere elettrificato e ad alte prestazioni. Attraverso scenari mozzafiato e test drive su tracciati esclusivi, il nuovo Urus SE ha lasciato un segno indelebile, affermandosi come simbolo di lusso, potenza e innovazione.

Consumi e valori delle emissioni di Urus SE*: Consumo carburante combinato: 2,08 l/100km; Consumo energia combinato: 39,5 kWh/100 Km; Emissioni CO2 combinate: 51,25 g/km; Classe efficienza emissioni CO2 combinate: B; Consumo carburante combinato con batteria scarica: 12,9 l/100km; Classe di efficienza di CO2 con batteria scarica: G; WLTP