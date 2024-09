Lancia protagonista al decimo anniversario del Chantilly Arts & Élégance Richard Mille 2024

Lancia si prepara a fare il suo ritorno in grande stile nel panorama automobilistico internazionale partecipando al prestigioso Chantilly Arts & Élégance Richard Mille 2024.

L'evento, giunto alla sua decima edizione, si terrà dal 12 al 15 settembre nella maestosa cornice del castello di Chantilly, tra i giardini disegnati dal celebre architetto André Le Nôtre. Con oltre 800 esemplari esposti, questo concorso è diventato uno degli appuntamenti imperdibili per gli appassionati di auto d’epoca e concept car di lusso.

Charles Fuster, Head of Marketing and Communication di Lancia, ha espresso tutto l’orgoglio del marchio per la partecipazione a un evento così prestigioso. "Per Lancia è un onore essere presente a una delle massime espressioni dell’eleganza automobilistica mondiale, proprio nel momento in cui stiamo riportando il marchio in Francia, uno dei nostri mercati chiave nell’ambito del processo di internazionalizzazione. Entro il 2025, avremo 25 showroom e 80 punti di assistenza nel paese."

Lancia partecipa alla manifestazione esponendo tre modelli che incarnano passato, presente e futuro del marchio. La Nuova Lancia Ypsilon farà il suo debutto in Francia con quattro esemplari, due con motorizzazione 100% elettrica e due ibride, disponibili per i primi test drive nel paese. Il modello rappresenta una delle scommesse più importanti del marchio per il rilancio internazionale.

A fare scalpore sarà anche la Lancia Pu+Ra HPE, il concept che incarna la visione futuristica del marchio per l’era dell’elettrificazione. Con linee fluide e un design all’avanguardia, questa vettura si distingue per l’efficienza aerodinamica e rappresenta la direzione che Lancia seguirà nei prossimi dieci anni in termini di innovazione tecnologica e sostenibilità.

Infine, un omaggio al glorioso passato: la Lancia Stratos, leggenda dei rally. Questo modello, con i suoi fari posteriori rotondi e il design avveniristico, ha rivoluzionato il mondo delle competizioni automobilistiche, rendendo Lancia uno dei marchi più vincenti nella storia del Rally. La Stratos è esposta come simbolo dell’eccellenza ingegneristica e della passione sportiva che hanno definito il DNA del marchio.

Il Chantilly Concours d’Élégance, con le sue tre competizioni principali — Concours d’État, Concours d’Élégance e il Grand Prix dei Club —, offre una vetrina ideale per Lancia per riaffermare il suo posizionamento tra i grandi marchi del lusso e dell’eleganza automobilistica. L’evento, che celebra bellezza, design e innovazione, rappresenta la cornice perfetta per mostrare la trasformazione di Lancia, che, pur rispettando il suo glorioso passato, guarda con determinazione al futuro.