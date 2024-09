Lancia trionfa al Chantilly Concours d’Élégance con la Pu+Ra HPE

Lancia ha scritto una nuova pagina della sua storia con la Pu+Ra HPE, premiata al prestigioso Chantilly Concours d'Élégance come Best of Show.

Questo riconoscimento non solo celebra la eleganza italiana, ma conferma la visionedel marchio per il prossimo decennio. La Lancia Pu+Ra HPE, con il suo design puro e radicale, si distingue per essere una concept car guidabile che unisce l'auto e la moda in un connubio unico. L'eleganza di questa vettura è stata esaltata dalla sfilata al fianco di una modella che indossava un abito in velluto blu Lancia, disegnato da Ginevra Zanivan del Centro Stile Lancia, in perfetta armonia con gli interni dell'auto. Questo trionfo arriva pochi mesi dopo l'inizio del Rinascimento Lancia e segna il ritorno del marchio sul mercato francese.

Lancia ha da sempre incarnato l'essenza del design italiano, e con la Pu+Ra HPE questa tradizione viene reinterpretata attraverso un linguaggio stilistico che guarda al futuro. Il nome stesso, Pu+Ra, indica il nuovo corso del marchio: un design puro e radicale, mentre HPE sottolinea le sue prestazioni elettriche ad alta efficienza. La Lancia Pu+Ra HPE non è solo un esercizio di stile, ma rappresenta anche un'auto eco-sostenibile, pensata per garantire un'elevata autonomia e una ricarica rapida, confermando così il suo ruolo di vettura simbolo per il futuro del marchio.

In questa cornice suggestiva, Lancia ha dimostrato ancora una volta il suo legame con il mondo della moda e dell’eccellenza. Il velluto blu dell'abito della modella, morbido e lussuoso, richiama immediatamente la classe senza tempo delle automobili del marchio, mentre il suo design minimale rappresenta una vera e propria dichiarazione di stile.

Questo evento ha anche segnato il ritorno della Nuova Lancia Ypsilon in Francia, una vettura che prenderà spunto proprio dalla Pu+Ra HPE. Disponibile nelle versioni ibrida e 100% elettrica, sarà lanciata con una gamma completa e versatile. Entro il 2025, Lancia prevede di ampliare la propria rete distributiva in Francia con 25 showroom e 80 punti di assistenza post-vendita.

La Lancia Pu+Ra HPE incarna così l'innovazione, il design sofisticato e la sostenibilità, elementi che continueranno a definire la nuova era del marchio.