Laurent Diot nuovo direttore Marketing & Communication di FIAT & Abarth

Laurent Diot è stato nominato FIAT & Abarth Global Marketing & Communications Director a partire dal 1° ottobre 2021, riporta a Olivier Francois, FIAT & Abarth Chief Executive Officer e Global Chief Marketing Officer di Stellantis.

Diot, sposato con 3 figli, ha conseguito un master in Engineering Management presso l'École Centrale Paris e vanta 25 anni di esperienza internazionale nel mondo dell'automotive. Entrato a far parte del Gruppo Renault nel 1997, ha ricoperto diversi ruoli nelle vendite, nel marketing e nel business development, oltre a posizioni dirigenziali in diversi Paesi e regioni: Europa, Asia, Cina, Sud America e Africa. È stato Managing Director Renault in Marocco prima di tornare in Europa nel 2020 come Marketing Director del Gruppo Renault France.

Nei suoi ruoli precedenti quello di Deputy General Manager, Sales and Marketing nel Dongfeng-Renault Automotive Co. in Cina oltre a CEO di Renault Portugal.

Olivier Francois, CEO di FIAT, ha dichiarato: “Sono davvero entusiasta di dare il benvenuto a Laurent Diot nel mondo FIAT in un momento di grandi opportunità per il marchio grazie alla potenza e alle dimensioni del nuovo Gruppo. Questo è il nostro momento: le risorse che abbiamo con Stellantis permetteranno a FIAT di esprimere tutto il suo potenziale a livello mondiale e, con l'arrivo di Laurent, il nostro team global è completo. Sono estremamente orgoglioso di essere alla guida di questa fantastica squadra che contribuirà a definire le nuove pietre miliari e a scrivere una nuova pagina della storia dell'automotive. Ieri, all'inaugurazione delle nuove Casa 500 e La Pista 500, ho detto: “stiamo piantando i semi del nostro futuro”. Oggi, il completamente del team è proprio uno di quei semi da cui prenderà vita il nostro futuro”.

Il team leadership di FIAT & Abarth include:

Laurent DIOT Marketing & Communications

Marketing & Communications Guillaume CLERC Product

Product Stefano CESINI Pricing

Pricing Gaetano THOREL Fiat & Abarth Brands Enlarged Europe and Brand Office

Fiat & Abarth Brands Enlarged Europe and Brand Office Herlander ZOLA Fiat & Abarth Brands Latin America

Fiat & Abarth Brands Latin America Jerome MONCE Fiat & Abarth Brands Middle East & Africa

Fiat & Abarth Brands Middle East & Africa Larry DOMINIQUE Fiat & Abarth Brands North America (also Alfa Romeo North America)

Fiat & Abarth Brands North America (also Alfa Romeo North America) Francois LEBOINE Fiat & Abarth Design

Il team

Guillaume Clerc - Product

Guillaume Clerc è il Product Director a livello globale e riporta direttamente a Olivier Francois, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis. Nel suo ruolo la definizione della strategia di prodotto a lungo termine, lo sviluppo nuovi progetti oltre ad assicurare la corretta product animation della gamma attuale.

Clerc porta anni di esperienza in PSA. Ha rivestito diversi ruoli di responsabilità nei dipartimenti di marketing e prodotto per diversi marchi del gruppo, in particolare nello sviluppo del portfolio.

Stefano Cesini – Pricing

Stefano Cesini è il FIAT e Abarth Global Pricing Director, riporta direttamente a Olivier Francois. Cesini ha iniziato la sua lunga carriera in quello che allora era il Gruppo FIAT, inizialmente come project leader in CNH, e successivamente come FIAT Sales Training Manager con responsabilità a livello mondiale.

Nel 2013 è entrato a far parte del dipartimento marketing di FIAT Head Quarter con la responsabilità del prodotto, del posizionamento e lanci commerciali. Prima del suo attuale ruolo, Cesini è stato FIAT Functional Brand Manager e Pricing Manager.

Regioni

Gaetano Thorel - Fiat & Abarth Enlarged Europe e Brand Office

Gaetano Thorel è il Fiat & Abarth Director della regione Enlarged Europe. Thorel riporta a Maxime Picat, Region Chief Operating Officer for Enlarged Europe, e funzionalmente a Olivier Francois. Oltre a questo ruolo, Thorel è anche responsabile del Brand Office, in qualità di coordinatore dei Regional Brand Manager per quanto riguarda la performance del marchio.

Con oltre 27 anni di esperienza nel mondo automobilistico, Thorel è stato dirigente in diversi OEM in Europa. Prima del suo attuale ruolo in Stellantis è stato General Manager di PSA Italia. In precedenza è stato Managing Director di FCA Germany.

Herlander Zola - Fiat & Abarth Sud America

Herlander Zola, Fiat & Abarth Director Sud America, è responsabile del sales team e della rete commerciale di FIAT in Brasile. Nel suo ruolo riporta ad Antonio Filosa, COO LATAM, e funzionalmente a Olivier Francois.

Zola vanta una significativa esperienza in diverse aziende automobilistiche in Brasile: Volkswagen, BMW e Audi, e ha un solido background commerciale e di marketing. Nel corso della sua carriera è stato marketing director con ampie responsabilità per quanto riguarda strategia, prodotto, pricing, pubblicità e retail.

Jerome Monce - Fiat & Abarth Medio Oriente & Africa

Jerome Monce, nel ruolo di Director di Fiat & Abarth nella regione MEA, riporta a Olivier Francois per quest’area. Monce ha precedentemente ricoperto molte posizioni in FCA, ora Stellantis, nei settori delle vendite, di sviluppo della rete e nel marketing a livello esecutivo.

Monce vanta anche una ampia esperienza internazionale, precedentemente CEO di FIAT Group Automobiles Hellas ed Executive Director per l’import e i mercati extraeuropei. Prima di assumere il nuovo incarico, Monce è stato Managing Director di FCA France.

Larry DOMINIQUE - Fiat & Abarth Nord America (oltre ad Alfa Romeo Nord America)

Nel ruolo di Fiat & Abarth Director, Larry Dominique ha la responsabilità del marketing e delle attività commerciali negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Dominique riporta a Mark Stewart, Chief Operating Officer per il Nord America, e funzionalmente a Olivier Francois.

È stato inoltre Presidente & Chief Executive Officer di PSA in Nord America con la responsabilità di tutte le attività commerciali e la pianificazione di PSA Nord America dal 2017. In precedenza, è stato presidente di ALG negli Stati Uniti dal 2011 al 2015.

Design

François Leboine - Design Fiat & Abarth

François Leboine, FIAT & Abarth Design Director, riporta a Jean-Pierre Ploué, Stellantis Chief Design Officer, e lavora in collaborazione con Olivier Francois, CEO FIAT.

Leboine si è laureato al Royal College of Art ed è stato precedentemente responsabile di Renault Advanced Design.

La sua passione per il bel design ha portato alla realizzazione della Renault Twizy e all'Espace 5. Ha inoltre sviluppato la Renault Clio, Captur e la Dacia Sandero in qualità di Chief of Exterior Design Studio. Come Head of Advanced Design, ha anche supervisionato la creazione del prototipo della Renault 5 e delle concept car Morphoz.