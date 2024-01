Le Fiat Topolino one-off dedicate a Mickey Mouse colorano il Lingotto

FIAT ha celebrato il centenario di Disney presentando cinque versioni speciali della nuova Fiat Topolino dedicate a Mickey Mouse.

In collaborazione con la Pinacoteca Agnelli, le esclusive opere d'arte sono esposte sulla suggestiva rampa nord del Lingotto, coinvolgendo il centro commerciale Lingotto in un percorso che porta i visitatori nel magico mondo delle Fiat Topolino one-off. Queste vetture sono ispirate a Mickey Mouse e sono state create in collaborazione con l'artista Disney Giorgio Cavazzano e il Centro Stile FIAT.

Le cinque opere d'arte, distribuite nei temi historical, modern, street e abstract, sono un regalo per turisti, famiglie e appassionati di FIAT e Disney, contribuendo a ravvivare Torino con il loro fascino artistico. L'iniziativa promuove la creatività e la cultura pop, fungendo da ponte accessibile all'esplorazione delle diverse realtà artistiche nel Lingotto. Questo viaggio nel mondo dell'arte culmina in Casa 500 e La Pista 500, offrendo un'esperienza culturale educativa e coinvolgente. L'esposizione rappresenta solo un assaggio dell'arte vibrante e colorata che attende i visitatori in questi luoghi iconici.