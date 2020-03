Le telecamere di FCA tornano a mostrare il “dietro le quinte”

Dopo aver raccontato, nella prima stagione, tutti gli aspetti dello sviluppo del prodotto, con telecamere accese sugli spazi riservati del “dietro le quinte” per un eccezionale e appassionante reportage che ha coinvolto le donne e gli uomini del Gruppo, la seconda stagione di FCA What’s Behind seguirà le trasformazioni che cambieranno la mobilità. Il format ricalcherà quello che ha riscosso successo nella prima stagione: le immagini più spettacolari di luoghi inaccessibili saranno lo scenario sempre più globale delle nuove sfide e mostreranno in concreto l’impegno nella ricerca e nello sviluppo.

Il mondo dell’auto sta vivendo un momento di trasformazioni epocali: stanno nascendo le auto di domani, sempre più vicine al cliente, tecnologiche ed efficienti. Ma stanno anche cambiando numerosi aspetti relativi all’approccio al lavoro e all’ingegnerizzazione, e stanno sorgendo nuove sfide relative alla dinamica di guida e alla sicurezza.

Ciò che non cambia sono le caratteristiche inderogabili che ogni vettura del Gruppo FCA deve garantire in qualsiasi condizione: qualità, sicurezza, affidabilità, comfort. E dunque non cambia neppure l’impegno dei tecnici e degli ingegneri di FCA impegnati nella ricerca e nello sviluppo, che lavorano senza tregua a verifiche, validazioni e prove di fatica, alle latitudini più disparate, sottoponendo le automobili a dure sessioni di testing. Un lavoro incessante, che segue la continua evoluzione verso veicoli elettrificati sempre più connessi e autonomi.