Leasys amplia l’offerta di noleggio elettrico con i nuovi modelli Leapmotor C10 e T03

A partire da questo mese, Leasys, azienda leader nel noleggio a lungo termine, arricchisce la sua gamma di veicoli elettrici con l’introduzione dei nuovi modelli Leapmotor C10 e T03.

Leapmotor, la quarta startup mondiale produttrice di veicoli elettrici intelligenti, entra nel mondo Stellantis, contribuendo alla transizione verso una mobilità sostenibile.

Questa novità permette a Leasys di offrire soluzioni di mobilità avanzate e rispettose dell’ambiente, in linea con la strategia del gruppo Stellantis e con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2. I nuovi modelli Leapmotor consentono di esplorare la mobilità elettrica attraverso formule di noleggio flessibili e vantaggiose, offrendo un’alternativa concreta alla proprietà dell'auto.

I modelli Leapmotor: tecnologia e sostenibilità

I due modelli proposti da Leasys sono la Leapmotor C10 e la Leapmotor T03, entrambe auto elettriche di ultima generazione, pensate per soddisfare le esigenze di mobilità moderna. La C10 si distingue per la sua versatilità come auto familiare, combinando alte prestazioni con una guida 100% elettrica. La T03, invece, è una city car compatta, ideale per la mobilità urbana, con un’autonomia di 265 km e dotata di tecnologie all'avanguardia per garantire comfort e sicurezza.

Formule di noleggio innovative: Leasys Miles e Noleggio Chiaro

Leasys propone due soluzioni di noleggio che rendono ancora più accessibile il passaggio alla mobilità elettrica. Con Leasys Miles, la formula pay-per-use, i clienti pagano solo per i chilometri percorsi, con un canone mensile vantaggioso e servizi inclusi. È possibile noleggiare la Leapmotor T03 con un anticipo di 2.999€ e un canone di 229€ al mese per 36 mesi, con i primi 1.000 km inclusi.

Con Noleggio Chiaro, pensato per privati, professionisti e medie imprese, si può noleggiare conoscendo in anticipo il prezzo d'acquisto dell'auto a fine noleggio. La Leapmotor C10 è disponibile con un canone di 569€ al mese e un anticipo di 4.999€ per 36 mesi e 30.000 km.

Leasys e il futuro della mobilità elettrica

L'introduzione dei modelli Leapmotor C10 e T03 rafforza la posizione di Leasys come protagonista nella transizione verso la mobilità sostenibile, un pilastro fondamentale per il futuro dell’automotive. Leasys, in linea con gli obiettivi del gruppo Stellantis, punta a una flotta di 1 milione di veicoli entro il 2026, con il 50% dei nuovi contratti attivati per veicoli a basse emissioni.

Con queste offerte, Leasys conferma il proprio impegno a promuovere soluzioni di mobilità elettrica a lungo termine, contribuendo a ridurre le emissioni e sostenendo il passaggio a un futuro a zero emissioni.