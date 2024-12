Leasys lancia il noleggio dei quadricicli elettrici Citroën Ami e Fiat Topolino

Leasys Italia compie un passo significativo verso una mobilità urbana più sostenibile, introducendo nel suo portafoglio il noleggio dei quadricicli leggeri elettrici Citroën Ami e Fiat Topolino.

Questa iniziativa si inserisce pienamente negli obiettivi di sostenibilità del Gruppo Stellantis, che punta a rivoluzionare la mobilità cittadina attraverso soluzioni innovative e a basse emissioni.

L'offerta, dedicata ai clienti Leasys, include una promozione esclusiva: chi noleggia un veicolo Stellantis potrà accedere a un secondo noleggio delle iconiche minicar Ami o Topolino con un vantaggio significativo. I primi tre canoni mensili del noleggio saranno completamente esentati, permettendo un risparmio tangibile per gli utenti. A ciò si aggiunge la possibilità di usufruire degli ecoincentivi statali dedicati ai veicoli elettrici, validi fino alla fine del 2024.

Grazie all'integrazione dei quadricicli elettrici nella propria gamma di soluzioni, Leasys compie un ulteriore passo verso il traguardo del 50% dei nuovi contratti su veicoli a basse emissioni entro il 2026, in linea con gli ambiziosi obiettivi del Gruppo Stellantis.

I quadricicli Citroën Ami e Fiat Topolino rappresentano una scelta ideale per le esigenze di mobilità urbana: compatti, ecologici e perfettamente adatti a percorsi cittadini. Questo rende il noleggio una soluzione accessibile e pratica, in grado di soddisfare non solo le necessità individuali, ma anche le richieste di una società sempre più attenta alla sostenibilità ambientale.