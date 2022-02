Lexus segna un + 6% nel 2021 a livello globale, nonostante la crisi dei chip

Lexus supera i risultati dello scorso anno segnando un + 6%

A livello continentale, l'Europa ha raggiunto circa 72.000 unità (+2%) e il Nord America 332.000 unità (+12%), mentre la Cina ha raggiunto vendite record di circa 227.000 vetture (+1%), guidando la ripresa delle vendite globali.

A livello di modelli, le vendite di veicoli elettrificati hanno raggiunto un livello record di circa 260.000 unità (+10%) grazie alla forte spinta dei modelli ibridi ES, RX e UX. La gamma RX ha raggiunto 221.000 unità vendute (+9%) seguita dalla gamma ES (189.000 unità, +3%) e dalla gamma NX (145.000 unità, -1%).

Anche a livello Italia Lexus chiude un anno molto positivo con oltre 4.700 vetture immatricolate e una quota del 1,9% sul mercato premium, la più alta raggiunta dal brand sul mercato italiano. Determinante per questo risultato è stato il contributo di Lexus UX, che ha pesato per oltre il 67% sul totale delle vendite del marchio, con 3.166 vetture immatricolate e una quota del 5% nel segmento C-SUV Premium.

Nel 2022, con il lancio sul mercato del nuovo NX come primo modello della nuova generazione Lexus, e il nuovo NX 450h+ PHEV, Lexus sta accelerando la diffusione dell'elettrificazione per soddisfare le esigenze dei clienti e della società.

Entro il 2030, Lexus mira a offrire una gamma completa di BEV in tutti i segmenti e a raggiungere 1 milione di unità di vendite BEV a livello globale, nonché il 100% di vendite BEV in Europa occidentale, Nord America e Cina, come una nuova sfida verso la realizzazione di una società a zero emissioni. Inoltre, puntiamo anche a raggiungere il 100% di vendite di BEV a livello globale entro il 2035. Continueremo a creare veicoli che soddisfino le diverse esigenze e stili di vita dei nostri clienti.

Vendite gennaio-dicembre 2021 per area geografica principale:

· Nord America: circa 332,000 unità (112% rispetto allo scorso anno)

· Cina: circa 227,000 unità (101% rispetto allo scorso anno)

· Europa: circa 72,000 unità (102% rispetto allo scorso anno)

· Giappone: circa 51,000 unità (104% rispetto allo scorso anno)

· Medio Oriente: circa 28,000 unità (103% rispetto allo scorso anno)

· Asia orientale: circa 30,000 unità (95% rispetto allo scorso anno)

Koji Sato, Presidente/Chief Branding Officer di Lexus International, ha dichiarato: “Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a ciascuno dei nostri clienti Lexus in tutto il mondo. Nonostante lo scenario avverso dovuto alla diffusione del COVID-19 e le difficoltà di approvvigionamento dei componenti, siamo stati in grado di chiudere le vendite a un livello record nel 2021, con circa 760.000 unità.

Nel 2022 continueremo a perfezionare il design unico e il piacere di guida di Lexus per appagare i sensi dei nostri clienti, sulla base dei nostri pensieri di "essere il marchio che le persone che conoscono la realtà scelgono alla fine della giornata". Accelererà anche lo sviluppo dei veicoli elettrici. A partire dal modello esclusivo BEV "RZ" che sarà svelato in primavera, lanceremo una serie di nuovi modelli che accompagneranno lo stile di vita di una varietà di clienti.

Aspettatevi molto dal futuro di Lexus.”