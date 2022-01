LG Electronics sale a bordo della nuova Mercedes EQS EV

Il nuovissimo sistema di In-Vehicle Infotainment (IVI) di LG Electronics (LG) sarà presente sulla Nuova EQS EV, la berlina luxury completamente elettrica di Mercedes-Benz del 2022

Il nuovo display, che va dal montante anteriore sinistro a quello destro, sarà integrato all’interno dell’MBUX Hyperscreen, che si estende per tutta la larghezza della plancia. Con il suo design unico e un’interfaccia rivoluzionaria, il primo veicolo elettrico di lusso di Mercedes-Benz AG ha un aspetto futuristico e offre una visione entusiasmante del futuro della mobilità.

Presentato per la prima volta da Mercedes-Benz in occasione del CES 2021, MBUX Hyperscreen è composto da tre schermi: un display LCD dedicato al quadro degli strumenti (Instrument Cluster Display), e due display OLED dedicati alla navigazione (Central Information Display) e a uno schermo per il passeggero (Co-Driver Display); gli schermi sono posizionati sotto una copertura in vetro curvo per un effetto senza soluzione di continuità. L'uso della tecnologia P-OLED consente al sistema di infotainment di Mercedes-Benz EQS EV di offrire immagini e testi chiari e nitidi, mentre le cornici sottili senza pulsanti permettono di godere di un'interfaccia touch intuitiva che regala un'esperienza utente semplice e facile da utilizzare.

Il sistema IVI di LG è stato progettato per adattarsi alla forma curva e panoramica della plancia dell’elegante berlina luxury. Il Production Engineering Research Institutedi LG, che aveva il compito di fornire le proprie competenze per la realizzazione della strumentazione e della componentistica, nonché delle tecniche di produzione avanzate, ha sviluppato le tecnologie di base implementate nel display: sagomatura del vetro curvo, trattamento della superficie e saldatura del display curvo.

Lavorando a stretto contatto, gli ingegneri di LG e Mercedes-Benz AG hanno portato a un nuovo livello i display di bordo, come il pannelli degli strumenti e i sistemi di navigazione, offrendo a guidatori e passeggeri una maggiore comodità e controllo della loro esperienza su strada. Il sistema IVI di Mercedes-Benz EQS EV aumenta inoltre anche il livello di sicurezza su strada grazie a nuove tecnologie che superano di gran lunga gli standard minimi in caso di urti e collisioni.

"È un onore e un privilegio poter lavorare in stretta collaborazione con un partner di fiducia come Mercedes-Benz AG", ha dichiarato Eun Seok-hyun, presidente della LG Vehicle component Solutions Company. "Essere nominati l'anno scorso da Mercedes-Benz AG come fornitori di display ci rende immensamente orgogliosi nel sapere che la partnership sta dando grandi risultati".

Come partner innovativo per la mobilità futura, la società Vehicle component Solutions (VS) di LG Electronics sta lavorando con case automobilistiche come Mercedes-Benz AG per diventare uno sviluppatore leader di soluzioni di connettività, infotainment e ADAS per offrire esperienze differenziate a bordo dei veicoli. LG si impegna a diversificare il proprio portfolio per rafforzare ulteriormente le proprie capacità anche grazie a nuove acquisizioni, tra cui quella del fornitore di sistemi di illuminazione e fari automobilistici ZKW Group, e quella della società di cybersecurity software Cybellum, e grazie alla creazione della joint venture, LG-Magna e-Powertrain.