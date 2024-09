Louis Vuitton Cup, Luna Rossa chiude in seconda posizione i Round Robin

La giornata conclusiva dei Round Robin della Louis Vuitton Cup a Barcellona ha visto Luna Rossa affrontare una serie di difficoltà tecniche che hanno compromesso il suo percorso verso la vittoria.

La squadra italiana, che chiude i primi gironi eliminatori in seconda posizione, si è scontrata con problemi tecnici in prepartenza durante il match contro Alinghi, per poi subire una sconfitta contro i britannici di Ineos Britannia.

L’ultima giornata di regate si è svolta con condizioni meteo ancora critiche, caratterizzate da un vento debole e da un’onda residua, che hanno reso difficili le manovre degli AC75. Luna Rossa, dopo l’avaria al foil di dritta che le ha impedito di manovrare correttamente nel match contro Alinghi, è stata squalificata al segnale preparatorio, non riuscendo nemmeno a disputare la gara.

Nel secondo incontro della giornata, contro Ineos Britannia, la squadra italiana ha cercato di recuperare terreno, ma il team britannico ha presto consolidato il suo vantaggio, vincendo la regata. Nonostante il massimo impegno dell’equipaggio italiano, le difficili condizioni meteo e la superiorità del team avversario non hanno permesso di ribaltare la situazione.

Con la conclusione dei Round Robin, Luna Rossa si qualifica comunque per la fase successiva della Louis Vuitton Cup, posizionandosi dietro a Ineos Britannia. L’evento segna anche l’eliminazione di Orient Express Racing Team, ultimo nella classifica generale.

Le difficoltà incontrate da Luna Rossa non smorzano però l’entusiasmo del team italiano, che guarda con determinazione alle prossime fasi della competizione, consapevole del proprio potenziale e delle sfide che l'attendono.