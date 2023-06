Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, ha assunto la Direzione di Ampere

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, sarà a capo anche del management team di Ampere, filiale dedicata ai veicoli elettrici e al software.

La nomina sarà effettiva dopo aver completato la fase di spin-off di Ampere, prevista per il secondo semestre 2023. Luca de Meo mantiene le sue attuali responsabilità come CEO del Gruppo Renault.

Due importanti dirigenti del Gruppo Renault, Josep Maria Recasens e Vincent Piquet, saranno nominati rispettivamente Direttore delle Operazioni e Direttore Finanziario di Ampere.

Tali nomine ai vertici del Gruppo costituiscono il miglior supporto alla strategia innovativa e redditizia di Ampere, ivi compresa la sua possibile introduzione in Borsa.

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, ha dichiarato: Grazie al lavoro compiuto nel Gruppo Renault negli ultimi due anni, Ampere è sul punto di spiccare il volo, sostenuta da risorse iniziali incomparabili: una delle catene del valore dei veicoli elettrici più integrate dell’industria, un approccio pionieristico al software defined vehicle e capacità ingegneristiche e produttive all’avanguardia. L’associazione dell’agilità di un ‘pure player’ con la forza di un rinomato costruttore automobilistico rende Ampere unica. Ora passiamo alla fase esecutiva. Più ci specializziamo, più si creano chiare opportunità per Ampere nella corsa verso i veicoli elettrici e il software. Puntare ad una riduzione dei costi del 40% per la prossima generazione di veicoli, porre la tecnologia e l’innovazione al centro dell’organizzazione di Ampere, offrire prodotti attrattivi al miglior prezzo: tutto questo è in linea con la tradizione di democratizzazione della tecnologia e di creazione di valore per i nostri stakeholder.