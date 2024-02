Luca de Meo, CEO Renault, domina la Power List 2023 di Autocar

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, si è aggiudicato il primo posto nella prestigiosa Power List 2023 di Autocar, diventando così la figura più influente dell'anno nel settore automobilistico.

Questo riconoscimento sottolinea non solo il successo personale di de Meo ma anche l'importanza delle sue strategie nel rilanciare un colosso dell'industria come Renault.

De Meo, che ha assunto il timone di Renault nel 2020, ha affrontato una sfida gigantesca, ereditando un'azienda in uno stato di crisi finanziaria profonda dopo aver registrato perdite di 8 miliardi di euro nel 2019. Nonostante le difficoltà amplificate dalla pandemia globale, sotto la sua guida, Renault ha iniziato a mostrare segni di ripresa già nel 2021, culminando in un profitto di 2,6 miliardi di euro nel 2022 con un margine operativo del 5,6%. Tuttavia, è stato nel 2023 che Renault ha veramente superato le aspettative, stabilendo un nuovo record di margine del 7,6% su profitti di 2,12 miliardi di euro.

La strategia vincente di de Meo ha incluso un cambio di rotta verso segmenti di mercato più grandi e redditizi, una mossa che ha non solo assicurato la sopravvivenza di Renault ma ha anche potenziato la sua competitività in un settore in rapida evoluzione. Mark Tisshaw, l'editore di Autocar, ha elogiato de Meo per il suo "approccio pragmatico" e per le "decisioni giudiziose" prese in momenti critici, come durante l'invasione russa dell'Ucraina, sottolineando la capacità di leadership di de Meo in tempi turbolenti.

Il successo di de Meo non riguarda solo il risanamento finanziario. Ha anche reimpostato l'orientamento strategico di Renault, preparando l'azienda per il futuro con un'enfasi sui veicoli elettrici, l'economia circolare, e la nuova mobilità. Questa trasformazione non solo ha rafforzato la posizione di Renault nel mercato ma ha anche ridefinito l'azienda come un leader nell'innovazione automobilistica.

Il prestigioso riconoscimento attribuito a de Meo da Autocar riflette un ampio processo di valutazione che prende in considerazione diversi fattori, tra cui l'influenza globale, il potere di mercato, l'innovazione tecnologica e il potenziale di crescita futura. La Power List di Autocar si basa sulle valutazioni degli editori di Autocar Business, con l'obiettivo di evidenziare le figure più impattanti e innovative dell'industria automobilistica mondiale.

De Meo ha espresso gratitudine per il premio, riconoscendo il lavoro del team del Gruppo Renault e sottolineando la trasformazione in corso per adeguarsi a un mercato automobilistico in rapida evoluzione. Con un occhio alle sfide future, de Meo e il suo team sono determinati a mantenere Renault all'avanguardia dell'innovazione, promettendo ulteriori sorprese nei mesi e negli anni a venire.

Il riconoscimento di Luca de Meo come figura più influente dell'industria automobilistica nel 2023 non è solo un tributo alle sue capacità di leadership e visione strategica ma anche un segnale dell'importanza crescente dell'innovazione, della sostenibilità e della capacità di adattamento in un settore in continua evoluzione. Con de Meo al timone, il futuro del Gruppo Renault appare non solo sicuro ma anche pieno di potenziali rivoluzionari.

Fonte Autocar Buisness