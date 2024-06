Luna Rossa Prada Pirelli e UNESCO insieme per la tutela dell’oceano

Luna Rossa Prada Pirelli e UNESCO hanno annunciato oggi l’avvio di una nuova partnership finalizzata alla diffusione di messaggi di tutela dell’oceano verso il pubblico internazionale della 37^ America’s Cup.

I loghi di UNESCO e di SEA BEYOND saranno presenti sulle vele di Luna Rossa per tutta la durata della competizione.

L’annuncio è avvenuto nel corso del giorno di apertura della prima Ocean Literacy World Conference (Venezia, 7 e 8 giugno), organizzata da UNESCO e dal Gruppo Prada nell'ambito del programma educativo SEA BEYOND, un progetto nato nel 2019 per promuovere l'educazione all’oceano alle nuove generazioni.

Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli, ha dichiarato: «Sono profondamente orgoglioso di dare avvio a questa collaborazione. Sapere che il nostro team e la nostra barca sono stati scelti per diffondere a livello globale al fianco di UNESCO l’educazione all’oceano e la tutela dell’ambiente marino, è un grande onore e ci impegneremo per esserne degni».

Audrey Azoulay, Direttore Generale UNESCO, ha aggiunto: «Attraverso Luna Rossa Prada Pirelli, è la tutela dell’oceano che partecipa alla Coppa America. È inoltre un’occasione magnifica per rafforzare il partenariato tra UNESCO e il Gruppo Prada per l’educazione all’oceano».

L'interesse condiviso di UNESCO e del Gruppo Prada verso l'ocean literacy è all'origine del programma SEA BEYOND, che negli anni ha affiancato alle attività educative il supporto alla disseminazione della ricerca scientifica e lo sviluppo di progetti umanitari, entrambi connessi alla tutela del mare.

Lorenzo Bertelli, Amministratore Esecutivo del Gruppo Prada e Patron of the Ocean Decade Alliance, ha commentato: «Sapere che Luna Rossa Prada Pirelli è stata riconosciuta da UNESCO come ambasciatrice per la tutela del mare è motivo di grande orgoglio per tutti noi. Come Patron of the Ocean Decade Alliance mi sono impegnato personalmente per l’avvio di questa sinergia che ci aiuterà a diffondere conoscenza e a condividere il nostro amore per il mare».

La scelta di avviare questa partnership con Luna Rossa Prada Pirelli rientra in un progetto a lungo termine di UNESCO che, attraverso la vela, si è concentrata sul sostegno e l'osservazione dell’oceano, coinvolgendo negli anni anche i velisti della Barcelona World Race, della Ocean Race e del Vendée Globe.

Il programma SEA BEYOND è un'iniziativa che ha visto crescere l’interesse e la partecipazione da parte delle scuole e delle comunità locali, mirata a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della conservazione degli ecosistemi marini. Con Luna Rossa Prada Pirelli come ambasciatrice, il messaggio di salvaguardia dell’oceano raggiungerà un pubblico ancora più vasto e diversificato, facendo leva sulla visibilità internazionale della 37^ America’s Cup.

Questa collaborazione non solo mette in evidenza l'importanza della protezione degli oceani, ma dimostra anche come sport e sostenibilità possano andare di pari passo, influenzando positivamente il comportamento delle persone e promuovendo azioni concrete per la tutela dell'ambiente marino.