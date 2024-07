Maserati al Goodwood Festival of Speed 2024: debuttano le serie speciali MC20

Maserati si prepara a stupire al Goodwood Festival of Speed 2024, in programma dall'11 al 14 luglio nella contea del West Sussex, in Inghilterra.

Questo evento, che ogni anno attira piloti leggendari, team e appassionati di motorsport da tutto il mondo, vedrà la casa del Tridente al centro della scena con una gamma di vetture straordinarie. Al centro dell'attenzione ci saranno le serie speciali MC20 Icona e MC20 Leggenda, due esclusive creazioni in tiratura limitata di 20 esemplari ciascuna, che celebrano un anniversario molto significativo per Maserati.

La MC20, lanciata nel 2020 e dotata del rivoluzionario motore V6 Nettuno, si è affermata come una delle super sportive più apprezzate e innovative degli ultimi anni. A Goodwood, le due nuove serie speciali, MC20 Icona e MC20 Leggenda, faranno il loro debutto mondiale, rendendo omaggio alla leggendaria MC12 e ai vent'anni dal ritorno del Tridente nelle competizioni FIA GT nel 2004. Queste vetture non solo celebrano il glorioso passato agonistico di Maserati, ma rappresentano anche il culmine dell'eccellenza ingegneristica e del design italiano.

Le MC20 Icona e Leggenda si distinguono per le loro livree uniche, ispirate rispettivamente alla MC12 Stradale e alla MC12 GT1 Vitaphone. Ognuna delle due serie propone contenuti esclusivi del programma di personalizzazione Fuoriserie, con interni e dettagli esterni curati nei minimi particolari. Il pubblico presente a Goodwood potrà apprezzare dal vivo queste opere d'arte a quattro ruote, esposte nel prestigioso Supercar Paddock, un'area dedicata alle vetture più performanti e affascinanti del panorama automobilistico.

Accanto alle MC20 Icona e Leggenda, Maserati presenterà altre due gemme della sua collezione: la MC20 Cielo Fuoriserie e la leggendaria MC12 Versione Corse. La MC20 Cielo, nella sua affascinante colorazione Blu Victory, è una spyder che offre un'esperienza di guida unica grazie al suo tetto retrattile in vetro. Il Tridente bianco verniciato sul tonneau cover aggiunge un tocco di esclusività a questa vettura già eccezionale, il cui design richiama la storica MC12 di vent'anni fa.

La MC12 Versione Corse, sviluppata nel 2006 per uso esclusivo su pista, sarà un altro punto di grande interesse per gli appassionati presenti. Con il suo motore V12 da 755 CV, questa vettura rappresenta una delle massime espressioni della tecnologia e della passione per il motorsport di Maserati. Prodotte in soli 12 esemplari per clienti e un prototipo, la MC12 Versione Corse è una testimonianza tangibile della lunga tradizione di successo della casa modenese nelle competizioni automobilistiche.

Ma le sorprese non finiscono qui. Maserati porterà a Goodwood anche la GranCabrio Folgore, la prima cabrio di lusso completamente elettrica del brand. Questa elegante decappottabile, che farà bella mostra di sé lungo l'Electric Avenue del festival, è dotata di un avanzato propulsore basato su una tecnologia a 800V. Con prestazioni eccezionali e un design distintivo, la GranCabrio Folgore rappresenta il futuro della mobilità sostenibile nel segmento delle vetture di lusso, offrendo un comfort impareggiabile per quattro persone anche nei lunghi viaggi.

Il momento clou del Goodwood Festival of Speed sarà l'immancabile Hillclimb, una competizione che vedrà sfrecciare lungo le 1,16 miglia della famosa collina auto e moto da corsa classiche e moderne. Maserati non mancherà di partecipare a questa passerella ineguagliabile, mostrando al mondo le sue straordinarie creazioni: MC20 Icona, MC20 Leggenda e MC20 Cielo daranno un assaggio della loro straordinaria potenza e fascino, confermando ancora una volta il ruolo di Maserati come protagonista assoluta del panorama automobilistico globale.

La partecipazione di Maserati al Goodwood Festival of Speed 2024 non sarà solo un omaggio alla storia gloriosa del marchio, ma anche una celebrazione della sua continua innovazione e della sua capacità di guardare al futuro. Con una gamma di vetture che combinano prestazioni straordinarie, design esclusivo e tecnologia all'avanguardia, Maserati si conferma come un'icona del lusso e della sportività, pronta a conquistare nuovi traguardi e a far sognare gli appassionati di tutto il mondo.