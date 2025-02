Maserati GranCabrio brilla a The I.C.E. St. Moritz con la nuova versione da 490 CV e l'esclusiva ONE of ONE

Maserati ha scelto lo scenario esclusivo di The I.C.E. St. Moritz 2025 per presentare l'evoluzione della sua gamma cabriolet:

la nuova GranCabrio 490 CV e l’esemplare unico GranCabrio Trofeo ONE of ONE - THE ICE. Un evento che ha messo in luce l'eleganza, la sportività e la capacità di personalizzazione del brand modenese, immerso nella spettacolare cornice delle Alpi svizzere.

Maserati GranCabrio 490 CV: granturismo open-air senza compromessi

Proseguendo sulla scia della GranTurismo, Maserati ha svelato GranCabrio 490 CV, versione che completa l’offerta della gamma, affiancando alla motorizzazione 3.0 litri V6 Nettuno Twin Turbo la possibilità di vivere la guida a cielo aperto. Grazie ai 490 CV di potenza e alla trazione integrale (AWD) di serie, questa cabrio unisce prestazioni e comfort, raggiungendo i 300 km/h e scattando da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi.

All'evento svizzero, GranCabrio ha stupito nel raffinato colore Verde Giada, con cerchi da 20” all’anteriore e 21” al posteriore, freni con pinze nere e un abitacolo di lusso in pelle pieno fiore traforata color ice. Il tutto completato dal sistema audio Sonus Faber a 19 speaker, dettagli in carbonio 3D e fari full LED adattivi, garantendo un mix perfetto tra performance e stile raffinato.

GranCabrio Trofeo ONE of ONE - THE ICE: esclusività al massimo livello

The I.C.E. St. Moritz ha visto anche il debutto della GranCabrio Trofeo ONE of ONE - THE ICE, una creazione unica del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, pensata per celebrare lo charme invernale dell’evento.

Questa versione esclusiva si distingue per una carrozzeria in tinta Ice Liquid tri-coat, ispirata al ghiaccio del lago di St. Moritz, con dettagli unici come badge personalizzati, prese d’aria laterali Glossy White, cerchi Astreo forgiati e pinze freno blu lucido. Gli interni sono altrettanto sofisticati, con rivestimenti in pelle color ice, dettagli in carbonio 3D touche una capote in Blue Marine che aggiunge un tocco di eleganza quando aperta.

Maserati protagonista dell'evento glamour dell'inverno

The I.C.E. St. Moritz non è solo un concorso di eleganza, ma un appuntamento che unisce motori, cultura e intrattenimento, con auto storiche e moderne protagoniste su superfici innevate. Maserati ha dominato la scena con la sua gamma, dalle GranTurismo e GranCabrio, capaci di esprimere il meglio delle prestazioni anche in condizioni estreme, fino ai modelli più sportivi, come MCXtrema e Maserati GT2 Stradale, simboli del DNA racing del Tridente.

Il SUV Grecale ha conquistato le strade di St. Moritz, mentre le Maserati storiche 6CM e 200 SI hanno preso parte al prestigioso International Concours of Elegance, testimoniando l'eredità del marchio.

Un’esperienza di guida ancora più coinvolgente

Maserati guarda al futuro senza perdere di vista la tradizione. A partire da marzo, sarà possibile ordinare presso la rete ufficiale Maserati il nuovo Scarico Sportivo, progettato per esaltare il sound delle versioni GranTurismo e GranCabrio Trofeo e sottolineare l'anima sportiva del brand.

Con un’offerta così ampia e curata nei minimi dettagli, Maserati conferma il suo ruolo di leader nel segmento granturismo di lusso, unendo design raffinato, tecnologia avanzata e prestazioni mozzafiato. A The I.C.E. St. Moritz, il Tridente ha dimostrato ancora una volta che il lusso e la sportività possono coesistere senza compromessi.