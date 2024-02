Mattia Binotto entra in TEXA come Consigliere Delegato

TEXA S.p.A., azienda leader nel campo della diagnostica per auto, moto e camion con sede a Monastier di Treviso, ha annunciato una significativa novità nel proprio organigramma aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione si è arricchito di un nuovo e prestigioso membro: l'ingegnere Mattia Binotto, figura di spicco nel mondo della Formula 1, è stato nominato Consigliere Delegato della divisione E-Powertrain, dedicata alla propulsione elettrica e ibrida.

Questo importante inserimento segna l'avvio di un'ambiziosa strategia di sviluppo per TEXA, volta a posizionarsi come leader globale nella progettazione, produzione e fornitura di componenti automotive all'avanguardia per l'elettrificazione dei veicoli. La divisione E-Powertrain si concentrerà su motori, inverter, centraline di potenza, software e assali completi, con un occhio di riguardo alle autovetture sportive ad alte prestazioni.

Bruno Vianello, Presidente e CEO di TEXA, ha espresso grande soddisfazione per l'ingresso di Binotto nel team, sottolineando come la sua vasta esperienza in Formula 1 porterà un contributo significativo al progetto. L'obiettivo è quello di catalizzare uno sviluppo rapido e incisivo che porti TEXA a eccellere in un settore automotive di nicchia, ma estremamente competitivo e ricco di grandi nomi internazionali.

Dal suo canto, Mattia Binotto ha sottolineato come la visione strategica e l'audacia di TEXA nel voler costruire un'eccellenza italiana nel settore delle tecnologie avanzate per la nuova mobilità lo abbiano convinto ad accettare questa nuova sfida. L'ambizione è quella di rendere TEXA un punto di riferimento tecnologico globale, valorizzando e rilanciando la storica cultura motoristica italiana attraverso l'innovazione e l'elettrificazione.

In questo contesto di rinnovamento e crescita, TEXA punta a diventare un catalizzatore per l'intero settore automobilistico, contribuendo significativamente alla transizione verso una mobilità più sostenibile e all'avanguardia, mantenendo al contempo salde le radici nella prestigiosa tradizione italiana del settore.