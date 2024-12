Maurizio Bormetti: il nuovo Opel Frontera tra tradizione e innovazione

In occasione del lancio del nuovo Opel Frontera, Maurizio Bormetti, responsabile marketing di Opel Italia, ci racconta le peculiarità di un modello che guarda al futuro senza dimenticare le sue radici.

Un omaggio al passato con uno stile moderno

Bormetti: “Il nuovo Opel Frontera richiama la Frontera degli anni ’90 in termini stilistici, con linee squadrate e passaruota allargati per un impatto visivo forte su strada. Questo richiamo storico si combina con molte novità tecniche”, spiega Bormetti.

Con una lunghezza di 4,38 metri, il Frontera offre un abitacolo spazioso che può essere configurato fino a 7 posti. “Un SUV compatto ma estremamente versatile, perfetto per le famiglie”, sottolinea il responsabile marketing.

2025: un anno strategico per Opel

Bormetti: Il lancio del Frontera è solo il primo passo di una strategia più ampia. “Nel 2025 presenteremo anche un nuovo Mokka e un nuovo Grandland, arricchendo i segmenti B-SUV e C-SUV, fondamentali per il mercato italiano”, spiega Bormetti. “In particolare, il B-SUV è il segmento più importante e competitivo”.

Motorizzazioni innovative per ogni esigenza

Bormetti: Il Frontera introduce una gamma di motorizzazioni ibride ed elettriche. “Le versioni ibride offrono due livelli di potenza, 100 CV e 136 CV, e utilizzano un sistema a 48 volt che consente di viaggiare in elettrico per il 50% del tempo in città”, spiega Bormetti. “È una soluzione perfetta per chi non ha accesso a infrastrutture di ricarica domestiche o pubbliche”.

La versione completamente elettrica, con una potenza di 113 CV e un’autonomia di 300 km, rappresenta un punto di riferimento nel segmento. “Nel 2025 introdurremo anche una versione long-range con un’autonomia ampliata a 400 km, per soddisfare ulteriormente le esigenze dei clienti”.

Design e tecnologia: semplicità e funzionalità

Bormetti “Uno degli elementi distintivi di Opel è offrire al cliente quello di cui ha realmente bisogno, con stile e semplicità”, sottolinea Bormetti. Il design aggressivo ma funzionale del Frontera, combinato con tecnologie come i fari Intelli-LED e l’assistente abbaglianti automatico, riflette questa filosofia.

Strategie di mercato e posizionamento

Bormetti: Opel punta su un rapporto qualità-prezzo competitivo: le versioni ibride partono da 24.500 euro, mentre quelle elettriche da 29.900 euro. “Un elettrico tedesco sotto i 30.000 euro è un valore aggiunto enorme, soprattutto considerando che il Frontera è progettato in Germania”, spiega Bormetti.

Sul fronte della comunicazione, Opel inaugura una nuova era. “Vogliamo rendere la nostra comunicazione più fresca e moderna, posizionando il brand sempre più in alto. Il Frontera rappresenta un simbolo di questo cambiamento”.

Con il nuovo Opel Frontera, la casa tedesca punta a consolidare la sua posizione nel mercato dei SUV, offrendo un modello che combina tradizione, innovazione e sostenibilità. Grazie a un design distintivo, motorizzazioni versatili e una strategia di comunicazione rinnovata, il Frontera si prepara a conquistare il cuore degli automobilisti italiani.