McLaren Artura Spider debutta al Salone Auto Torino 2024

Al Salone Auto Torino 2024, il pubblico italiano avrà l'opportunità di ammirare per la prima volta la McLaren Artura Spider, la prima supercar ibrida convertibile del marchio britannico.

Questo evento segna un ritorno in grande stile per McLaren, che metterà in mostra anche la nuova 750S, la supercar di serie più leggera e performante, e la 720S GT3X, un simbolo dell'eredità racing della casa automobilistica. L’esposizione si terrà dal 13 al 15 settembre 2024, in un contesto aperto che trasformerà Torino nella capitale italiana delle supercar.

La McLaren Artura Spider, che sarà esposta nel classico McLaren Orange, è dotata dell'Exterior Carbon Fibre Pack, pinze dei freni arancioni e cerchi a 10 raggi in Superlight Forged Alloy. Questa vettura non solo offre prestazioni eccezionali in modalità full electric, ma aggiunge il fascino della guida a cielo aperto grazie al suo hard-top retrattile, che si aziona in soli 11 secondi. La nuova Spider mantiene le qualità dinamiche del modello coupé, migliorando ulteriormente il piacere di guida e la versatilità per l'uso quotidiano.

Al suo fianco, la McLaren 750S si distingue per il nuovo colore Ember Orange Elite e interni in Alcantara nero con dettagli arancioni. Questa supercar, lanciata nel 2023, rappresenta il meglio della tecnologia Carbon Fibre e offre un’esperienza di guida altamente personalizzabile grazie ai pacchetti esclusivi di McLaren Special Operations (MSO). La 750S incarna la continuità dell’innovazione McLaren, offrendo ai clienti un livello di personalizzazione senza precedenti, con nuove opzioni visive e funzionali per il Model Year 2025.

In aggiunta, la McLaren 720S GT3X, progettata per le piste, incarna la passione di McLaren per il motorsport. Con un motore biturbo da 4,0 litri che eroga 720 CV, questa vettura è costruita senza compromessi per offrire le migliori prestazioni in pista, esaltando l'eredità agonistica del marchio. Il suo debutto dinamico avvenne al Goodwood Festival of Speed nel 2021, dove conquistò la vittoria con un tempo impressionante di 45,01 secondi.

McLaren continua a ridefinire il concetto di supercar con modelli come la GTS, che unisce prestazioni dinamiche e comfort per i viaggi di lunga percorrenza. Con la produzione 2024 già esaurita, McLaren conferma il suo ruolo di leader nel segmento delle auto di lusso ad alte prestazioni, rimanendo un punto di riferimento per gli appassionati di tutto il mondo.