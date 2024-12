FIAT, nel 2024 è il brand globale più venduto in casa Stellantis

Nel 2024, anno del suo 125° anniversario, FIAT conferma la sua posizione di leader nei mercati nazionali chiave: Brasile, Italia, Turchia e Algeria.

Grazie a strategie mirate e a una gamma di modelli rinnovata, il marchio si distingue come punto di riferimento in termini di volumi e innovazione.

Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis, ha dichiarato: “Negli ultimi undici mesi abbiamo lavorato con dedizione per mantenere la nostra rilevanza globale, consolidando la posizione di marchio numero uno per volumi all’interno di Stellantis. Nonostante le sfide della transizione, FIAT continua a eccellere grazie a un’offerta rinnovata e alla capacità di interpretare i bisogni dei clienti nei mercati chiave.”

In Brasile, FIAT si conferma leader indiscusso con una quota di mercato del 20,9% nei primi undici mesi del 2024. Con oltre 471.000 auto vendute, il marchio ha consolidato il suo ruolo centrale, trainato dal successo del Fiat Strada, leader nel segmento dei pick-up con 128.000 unità immatricolate.

La gamma FIAT si distingue anche nel segmento delle berline, dove il modello Argo è al quinto posto tra le auto più vendute con 84.000 unità, mentre la Mobi occupa l’ottava posizione con quasi 62.000 immatricolazioni.

“Il nostro successo in Brasile è il risultato di una gamma strutturata e di nuovi lanci che hanno risposto perfettamente alle esigenze del mercato,” ha sottolineato Olivier Francois.

In Italia, FIAT mantiene saldamente la leadership nel mercato delle autovetture con una quota del 9,4% e nel settore dei veicoli commerciali con il 23,8%. La somma di questi risultati porta il brand a raggiungere l’11% del mercato.

L’iconica Panda continua a dominare il segmento A con una quota del 55,7% nei primi undici mesi. Parallelamente, il successo dei veicoli commerciali è trainato dal Ducato, leader assoluto con 18.000 immatricolazioni, e dal Doblò, che guida il suo segmento con una quota del 26%.

Un’ulteriore spinta arriva dalla Topolino, che si distingue nel segmento dei quadricicli elettrici con una quota del 37%.

In Turchia, FIAT registra una quota di mercato dell’11,5%, con 122.000 unità vendute. Il modello Egea (conosciuto in Italia come Fiat Tipo) è l’auto più venduta nel Paese, con oltre 76.000 unità immatricolate, consolidando il ruolo di FIAT come leader di mercato.

Nel mercato algerino, FIAT domina con una quota del 60%, grazie alle 59.000 unità vendute nei primi undici mesi del 2024. Il Doblò, con oltre 23.000 immatricolazioni, si conferma il veicolo più venduto, dimostrando la capacità del brand di rispondere alle esigenze locali.

Nonostante il periodo di transizione in Europa, che ha visto l’uscita di diversi modelli nel 2024, FIAT guarda al futuro con fiducia. La gamma si arricchirà nel 2025 con l’arrivo di nuovi modelli come la Grande Panda e la 500 Hybrid, rafforzando la competitività nel segmento delle city car e dei veicoli ibridi.

Olivier Francois ha concluso: “Il 2024 è stato un anno cruciale per FIAT, in cui abbiamo dimostrato di poter eccellere anche in condizioni sfidanti. Con nuove opportunità all’orizzonte, siamo pronti a consolidare la nostra leadership globale e continuare a innovare per i nostri clienti.”

Con una presenza capillare e risultati eccellenti nei suoi mercati chiave, FIAT si conferma come simbolo di solidità, innovazione e visione strategica nel panorama automotive globale.