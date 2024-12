Mercato auto novembre 2024: calo del 10,8%, l’anno chiude in negativo

Il mese di novembre 2024 si chiude con una nuova flessione per il mercato automobilistico italiano.

Le immatricolazioni di Passenger Cars e Light Commercial Vehicles (LCV) hanno subito un calo significativo, confermando un trend negativo che aveva già caratterizzato ottobre.

Passenger Cars: bilancio annuale in rosso

Le vetture targate nel mese di novembre sono state oltre 15.000 in meno rispetto allo stesso mese del 2023 (-10,84%), portando il bilancio complessivo del 2024 in territorio negativo per la prima volta (-0,21%).

Tutti i canali di distribuzione hanno registrato cali, con i numeri più critici per il noleggio:

Lungo termine: -24%,Breve termine: -35%,Acquisti aziendali diretti: -12,6%,Privati: -6%

In lieve miglioramento le auto-immatricolazioni (+0,3%), che nel mese di novembre hanno rappresentato il 12% del totale delle immatricolazioni.

Dopo undici mesi, il settore delle Passenger Cars ha totalizzato 1.450.000 nuove targhe, appena 3.000 in meno rispetto al 2023 (-0,2%). Tra i canali in attivo spiccano le auto-immatricolazioni (+12%) e il breve termine (+21%), che hanno sostenuto il mercato nella prima metà dell’anno.

Light Commercial Vehicles: preoccupazioni in crescita

Il comparto dei veicoli commerciali leggeri ha registrato un calo del 16,18% a novembre (circa 3.000 targhe in meno). A soffrire maggiormente sono stati:

Noleggio a lungo termine: -34%, Privati (ditte, artigiani e professionisti): -18%, Società in proprietà o leasing: -4%

In controtendenza, il noleggio a breve termine (+8%) e le auto-immatricolazioni (+9%) hanno contribuito a limitare le perdite. Nonostante il rallentamento, il bilancio annuale per gli LCV rimane positivo con un +1,98% e un totale di 173.000 immatricolazioni. Tuttavia, il risultato rappresenta un netto rallentamento rispetto al +17,5% registrato a giugno.

Performance dei brand e alimentazioni

Le alimentazioni hanno mostrato segnali contrastanti:

Passenger Cars: le uniche in crescita sono state le full hybrid, con circa 1.500 targhe in più rispetto al 2023.

LCV: tutte le alimentazioni hanno segnato un calo, con lievi incrementi per le plug-in hybrid (+14 unità) e i BEV(+56 unità).

I dati degli ultimi giorni di novembre confermano una corsa finale alle immatricolazioni. Nei tre giorni feriali di fine ottobre, ad esempio, il 41,8% delle immatricolazioni mensili sono state effettuate, evidenziando strategie aggressive da parte di alcuni brand come DS, Cupra e Lancia, con percentuali superiori al 60%.

Previsioni per il 2024

Il 2024 dovrebbe chiudersi con circa 1.580.000 nuove immatricolazioni di Passenger Cars e 190.000 veicoli commerciali leggeri. Tuttavia, il rallentamento del mercato e le incertezze economiche potrebbero influire negativamente sulle performance dell’ultimo mese dell’anno.