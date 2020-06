Mercdes-Benz presenta il Green Finance Framework

Daimler AG (simbolo di Borsa: DAI) getta le basi dei finanziamenti sostenibili con l’obiettivo di emettere un’ampia gamma di strumenti finanziari come obbligazioni verdi e prestiti verdi. Con il Green Finance Framework, Daimler consente agli investitori di partecipare agli ambiziosi obiettivi in materia di sostenibilità dell’Azienda, che dispone ora di nuove opportunità per finanziare i significativi investimenti futuri destinati ai servizi ed alle tecnologie ‘CO 2 free’.



Sostenibilità@Daimler



L’approccio sostenibile di Daimler punta a creare un valore aggiunto a livello economico, ambientale e sociale per tutte le figure coinvolte: Clienti, investitori, dipendenti, partner commerciali e la società nel suo complesso. Protezione del clima e qualità dell’aria, diritti umani e tutela delle risorse ambientali sono i settori d’intervento primari della strategia aziendale sostenibile a livello di Gruppo.



In conformità all’Accordo sul Clima di Parigi, Mercedes-Benz Cars intende offrire entro il 2039 una flotta di veicoli nuovi completamente ‘CO 2 free’ all’insegna dello slogan ‘Ambition2039’, che abbraccia temi come materie prime e supply chain, produzione dei veicoli, fase di utilizzo e strategie del riciclo. Una pietra miliare lungo questo percorso è rappresentata dall’obiettivo di offrire sul mercato cinque modelli di autovetture completamente elettriche e 20 varianti ibride plug-in entro la fine dell’anno.



Entro il 2039, il settore operativo Daimler Trucks & Buses intende offrire sui tre principali mercati europei, in Giappone ed in America del Nord esclusivamente veicoli nuovi, il cui impiego su strada sia ‘CO 2 neutrale’ (‘tank-to-wheel’). Mercedes-Benz Vans segue la strategia di Mercedes-Benz Cars per quanto riguarda i veicoli destinati all’uso privato e la strategia di Daimler Trucks & Buses per quelli ad uso commerciale.



Green Finance Framework



Il Green Finance Framework riassume i principi fondamentali, in base ai quali Daimler utilizzerà in futuro gli strumenti finanziari verdi. Queste condizioni quadro si applicano a un’ampia gamma di titoli di debito, come obbligazioni verdi, titoli di credito verdi, Commercial Paper verdi e prestiti verdi. Grazie alla rendicontazione regolare e standardizzata, l’Azienda rende trasparenti gli effetti climatici positivi dei progetti finanziati.



L’obiettivo di Daimler è applicare le best practice relative a obbligazioni verdi e prestiti verdi in linea con gli standard di mercato in costante evoluzione nonché con l’entrata in vigore della Classificazione UE delle attività economiche ecocompatibili (tassonomia) e con l’ UE Green Bond Standard. La banca svedese SEB è intervenuta in qualità di consulente per la strutturazione dei finanziamenti verdi.



Daimler utilizzerà i ricavi netti degli strumenti finanziari verdi, ad esempio per lo sviluppo e la produzione di veicoli a emissioni zero con propulsione elettrica a batteria (BEV) e con celle a combustibile (FCEV). Oltre la metà dei guadagni sarà associata alla categoria ‘Clean Transportation’. I ricavi saranno inoltre impiegati, ad esempio, per l’ammodernamento ed il potenziamento dei siti produttivi e per la costruzione di nuovi stabilimenti per veicoli a emissioni zero e dei relativi sistemi di propulsione, nonché per la realizzazione degli impianti di riciclaggio delle batterie e delle celle a combustibile.



Progetti faro



Il prossimo anno la nuova EQS della Stella arriverà negli showroom. La vettura completamente elettrica sarà basata su una piattaforma sviluppata ex novo, dedicata ai veicoli con propulsione elettrica a batteria. L’ammiraglia elettrica di Mercedes-Benz sarà prodotta nella nuova ‘Factory 56’ a Sindelfingen. Questo impianto di produzione ultramoderno si avvale coerentemente di tecnologie e processi innovativi per la produzione di veicoli digitali, versatili e sostenibili. L’EQS è in parte equipaggiata con celle delle batterie ‘CO 2 neutrali’. L’intero pacco batterie è prodotto all’interno della rete produttiva globale di batterie della Casa di Stoccarda.



Lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione su larga scala di sistemi di celle a combustibile per veicoli industriali pesanti ed altre applicazioni avverrà nell’ambito di una joint venture con Volvo Trucks. L’obiettivo comune è consentire a entrambe le Aziende, nella seconda metà del decennio, di offrire veicoli industriali pesanti con celle a combustibile prodotti in serie da impiegare nel trasporto a lungo raggio.



CICERO assegna la valutazione ‘Dark Green’



Daimler ha incaricato CICERO Shades of Green, una società leader nella fornitura di valutazioni indipendenti di Green Finance Frameworks basate sulla ricerca, di esaminare il proprio sistema di regole. Il Framework di Daimler ha ottenuto da CICERO la valutazione più prestigiosa, pari a ‘Dark Green’. La Second Party Opinion di CICERO può essere visualizzata sul sito web di Daimler.



Daimler presenterà annualmente fino alla completa assegnazione dei fondi, ed anche in caso di cambiamenti significativi nell’assegnazione, un Green Finance Investor Report al fine di fornire informazioni trasparenti agli investitori ed al pubblico sui progetti finanziati. Nella categoria ‘Clean Transportation’, esempi di indicatori e dati sul rendimento sono il numero di veicoli a zero emissioni venduti (BEV, FCEV), mentre nella categoria ‘Efficienza energetica’, un’opzione è rappresentata dalla riduzione annua di emissioni di CO 2 .



Il prossimo traguardo è l’emissione di un’obbligazione verde in conformità con il Green Finance Framework, prevista per il prossimo futuro.