Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+: prestazioni per tutti i giorni

Con la nuova Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ SUV e Coupé, il marchio di auto sportive e ad alte prestazioni di Affalterbach arricchisce la gamma con due nuovi modelli ibridi plug-in high performance

che, grazie ad un’autonomia full electric fino a 87 chilometri, si dimostrano una scelta perfetta anche nell’utilizzo di tutti i giorni.

Un Motore Potente e Agile

La base dell'esperienza di guida sportiva è il motore turbo a sei cilindri in linea da 3,0 litri. Per l'utilizzo ibrido, il motore del GLE è stato modificato in modo estensivo, offrendo oggi 330 kW (449 CV), con 10 kW (14 CV) in più rispetto a prima. Gli aggiornamenti includono un software riprogrammato e un’ulteriore radiatore nel frontale. Nella variante ibrida, il motore elettrico sostituisce il compressore supplementare elettrico, fornendo una sovralimentazione elettrica che rende il motore da 3,0 litri estremamente reattivo e dinamico.

Il sei cilindri in linea è abbinato a un motore elettrico da 100 kW, a una batteria di trazione con capacità installata di 31,2 kWh e alla trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile. La coppia massima di 480 Nm del motore elettrico è disponibile fin dal primo giro e garantisce un'elevata agilità anche in fase di partenza.

Prestazioni Impressionanti

La potenza del sistema di 400 kW (544 CV) e la coppia massima di 750 Nm consentono prestazioni di guida impressionanti: l'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede solo 4,7 secondi. La velocità è limitata elettronicamente a 250 km/h. Fino a 140 km/h è possibile viaggiare in modalità puramente elettrica. Con un'autonomia elettrica WLTP di 80-86 chilometri per il SUV e di 82-87 chilometri per il Coupé, la maggior parte delle distanze quotidiane può essere coperta in modalità puramente elettrica.

Ricarica Veloce e Semplice

Il nuovo GLE 53 HYBRID 4MATIC+ è dotato di un caricatore con una potenza di ricarica di 11 kW per la ricarica a corrente alternata. Inoltre, a richiesta, è disponibile un caricatore rapido da 60 kW per la corrente continua, che consente di caricare la batteria dal 10% all'80% in soli 20 minuti.

Design Innovativo e Funzionalità

La nuova Mercedes-AMG 53 HYBRID 4MATIC+ adotta tutti gli aggiornamenti di design ed equipaggiamento dei modelli GLE a propulsione tradizionale. Le versioni ibride plug-in si distinguono per elementi di design specifici, come la presa d'aria di raffreddamento integrata al centro della protezione anteriore e i badge specifici per l'ibrido sui parafanghi anteriori e sulla parte posteriore. GLE 53 HYBRID 4MATIC+ offre di serie cerchi in lega leggera da 21 pollici.

Interni Avanzati

All'interno, il sistema di infotainment MBUX comprende display e funzioni specifiche per l'ibrido, come il menu di ricarica e i display nel quadro strumenti e sullo schermo multimediale, che forniscono informazioni sullo stato di carica e sulla temperatura della batteria ad alto voltaggio, nonché sull'autonomia elettrica.

La dotazione di serie del SUV comprende, tra l'altro, il tetto panoramico elettrico, i sedili anteriori riscaldabili, l'assistente agli abbaglianti adattivi e l'integrazione degli smartphone. Inoltre, sono di serie l'impianto di scarico specifico AMG, l'impianto audio Burmester®, il pacchetto memory, il parking pilot 360, il pacchetto KEYLESS GO e l'assistente per l'angolo cieco. La coupé include ulteriori dotazioni di serie come il climatizzatore per i sedili anteriori, la funzione di realtà aumentata MBUX e i fari MULTIBEAM LED.

Telaio di Nuova Concezione

Le sospensioni pneumatiche AMG RIDE CONTROL con smorzamento adattivo sono state sviluppate appositamente per la GLE 53 HYBRID 4MATIC+ con nuovi hardware e software. Offrono un’equilibrata combinazione di isolamento acustico per la guida puramente elettrica e un carattere marcatamente sportivo, tipico di AMG. I nuovi stabilizzatori passivi sull'asse anteriore e posteriore, i nuovi tamponi di arresto nei montanti anteriori e gli ammortizzatori completamente nuovi sull'asse posteriore migliorano ulteriormente la dinamica di guida.

Programmi di Guida AMG

I programmi di guida AMG DYNAMIC SELECT sono adattati esattamente alla tecnologia di guida dell'ibrido plug-in, regolando parametri importanti come la risposta della trasmissione e del cambio, la caratteristica dello sterzo, lo smorzamento del telaio e il sound del motore. Il modello 53 elettrificato si avvia silenziosamente nel programma di guida ‘Electric’, con l'icona ‘Ready’ nel quadro strumenti che segnala che il veicolo è pronto per la guida.

Oltre ai noti programmi di guida "Comfort", ‘Sport’, ‘Sport+’, ‘Smoothness’ e ‘Individual’, la nuova Mercedes-AMG 53 HYBRID 4MATIC+ dispone di due programmi di guida specifici per l'ibrido. Selezionando la funzione ‘Electric’, la guida avviene in modalità puramente elettrica fino a 140 km/h. Se la batteria è scarica o se il guidatore richiede improvvisamente più potenza, la strategia di funzionamento intelligente cambia automaticamente e il motore a combustione si avvia istantaneamente.

Nel programma di guida ‘Battery Hold’, il motore a combustione e il motore elettrico funzionano con una spinta massima di circa il 25%, mantenendo costante il livello di carica della batteria. Ad esempio, se la batteria è al 75% di carica, rimarrà in questo intervallo se si seleziona il programma di guida ‘Battery Hold’. L'uso del motore elettrico viene quindi limitato e ottimizzato per ottenere un basso consumo energetico, compensato dal recupero. Cambiando semplicemente il programma di guida, il guidatore può decidere quando utilizzare la carica della batteria, ad esempio per il traffico urbano.

Segnalazione Acustica di Alta Qualità

Durante la guida puramente elettrica, il sistema di segnalazione acustica del veicolo avverte dell'avvicinarsi dell'ibrido ad alte prestazioni con un suono AMG appositamente composto, a bassa frequenza e modulato in base alla velocità. Questo viene trasmesso all'esterno tramite un altoparlante nella parte anteriore e una soundbar con due altoparlanti nella parte posteriore. Una parte del suono può essere ascoltata discretamente anche nell'abitacolo come feedback acustico per i passeggeri. Nell'Unione Europea, il sistema è attivo fino a 20 km/h. Il segnale di guida elettrica si attenua poi in modo armonioso.

La nuova Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ rappresenta una perfetta combinazione di alte prestazioni e efficienza quotidiana. Con la sua tecnologia ibrida avanzata, autonomia elettrica considerevole e dotazioni di lusso, questo SUV è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni eccezionali senza compromettere l'efficienza energetica.