Mercedes-AMG presta l’innovativo box per il tetto

Con il nuovo box per il tetto Mercedes-AMG, hanno escogitato una soluzione che è persino in grado di valorizzare ulteriormente l’aerodinamica e l’estetica. I più alti standard di ingegneria, efficienza, esclusività e design, che definiscono il DNA di Mercedes-AMG, sono stati incorporati nello sviluppo dell’innovativo box per il tetto. Inoltre, è stato sottoposto dall’high-performance team di AMG a test completi mirati a garantire valori ottimali in termini di aerodinamica, comportamento di marcia e rumorosità sviluppata.

Il coperchio, sagomato in grigio cometa magno con linee decorative sui lati, si distingue per un elemento in nero lucido con un’aletta sulla parte superiore. Il design sportivo del box per il tetto, in combinazione con il diffusore accattivante, contribuisce positivamente all’aerodinamica riducendo la rumorosità. Inoltre, le maniglie integrate direttamente nel design del coperchio riducono la resistenza dell’aria. I loghi Mercedes-AMG sulla parte anteriore e su entrambi i lati del coperchio sottolineano l’esclusività.

Il box sul tetto Mercedes-AMG è stato sviluppato in due versioni per un comportamento di marcia ottimizzato: oltre alla versione adatta a tutti i modelli Mercedes, ne è stata infatti sviluppata un’altra appositamente pensata

per le vetture Mercedes Coupé. La sottile differenza sta nel design del diffusore, che è stato adattato aerodinamicamente al design sportivo della carrozzeria Coupé.

In termini pratici, si distingue per la versatilità all’impiego quotidiano, la maneggevolezza e la qualità dei materiali. La struttura in plastica durevole è particolarmente resistente e in grado di affrontare qualsiasi condizione atmosferica. Il box per il tetto può essere montato comodamente su tutte le barre portatutto ed i supporti base Mercedes-Benz grazie a un sistema a fissaggio rapido di facile utilizzo. Il box per il tetto offre una capacità di 410 litri e può essere aperto da entrambi i lati, rendendo le operazioni di carico facili ed uniformi. Il carico massimo è di 70 kg, rispettando anche il relativo carico massimo del tetto della vettura.

Come per tutte le vetture e gli accessori firmati Mercedes-Benz, anche questo accessorio firmato Mercedes-AMG la sicurezza ha la priorità assoluta. Anche in questo caso sono stati infatti osservati i requisiti di legge e gli standard Mercedes Benz, perfino più rigorosi, superati nei test tecnici di conformità. Il box per il tetto Mercedes-AMG è omologato fino ad un ad una velocità massima di 130 km/h.

Dati tecnici:

Dimensioni: 220 x 85 x 44 cm (L x P x A)

Capacità di carico: 410 litri

Carico utile: max. 70 kg (rispettare il carico massimo del tetto della vettura)

Peso netto: 26 kg

Montaggio: semplice con sistema a fissaggio rapido

Apertura: da entrambi i lati