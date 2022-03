Mercedes-Benz Certified: rinnova la piattaforma con nuove funzionalità

La costante attenzione alle mutevoli necessità dei Clienti rappresenta un elemento fondamentale per rendere la customer experience sempre più efficace e soddisfacente, sia nel mondo fisico che digitale.

Per rispondere a questa esigenza, a due anni e mezzo dal lancio, lo showroom online di Certified, il programma di usato garantito della Stella, si rinnova introducendo importanti novità che rendono la ricerca la navigazione ancora più efficaci e coinvolgenti. Un facelift estetico e funzionale che è anche frutto dei numerosi feedback ricevuti dagli oltre 40.000 Clienti che da settembre 2019 si sono affidati a Certified per la ricerca della propria vettura. Tra le principali novità del restyling, i moduli di ricerca sono stati integrati con nuovi campi di scelta come, ad esempio, bodytype specifico, anno di prima immatricolazione e chilometraggio, immediatamente visibili nella prima schermata insieme al ‘carosello’ dei modelli, ingranditi rispetto alla precedente versione della piattaforma. Ulteriori elementi di selezione, come la scelta del colore o di optional specifici, permettono ora di raffinare ulteriormente la ricerca. L’offerta smart è stata riunita all’interno della sezione Mercedes-Benz Certified e anche il calcolatore per la simulazione del piano di finanziamento è stato aggiornato e presto sarà anche in grado di interfacciarsi con eventuali campagne promozionali. Le vetrine dei singoli modelli permettono, inoltre, il caricamento da parte dei dealer di ben 25 immagini, consentendo così una valutazione estremamente realistica del modello selezionato. Oggi, l’offerta Mercedes-Benz Certified conta oltre 1.500 vetture selezionate, disponibili su https://mercedes-benz-certified.it/.

La best customer experience della Stella si realizza attraverso l’interazione tra universo fisico e digitale, offrendo un customer journey senza soluzione di continuità, in grado di cogliere le potenzialità di tutti i touchpoint. In questo contesto, lo showroom digitale di Mercedes-Benz Certified offre l’opportunità di intraprendere un viaggio nel mondo dell’usato certificato della Stella, esplorando comodamente dal proprio divano l’intera offerta di vetture e vans disponibili presso la rete di concessionarie sul territorio. Una vetrina inaugurata a settembre 2019 che è oggi protagonista di un importante restyling all’insegna della massima customizzazione nella ricerca e di una visione ancora più efficace e realistica dei modelli esposti.

“Il mercato dell’usato rappresenta un’importante porta di accesso al mondo Mercedes”, ha dichiarato Giuseppe Vario, Responsabile Usato Mercedes-Benz Italia. “Non solo ci permette di conquistare nuovi Clienti, ma è anche una grande opportunità per rinnovare il parco circolante attraverso un’offerta di prodotti freschi e garantiti, contribuendo alla strategia di sostenibilità della nostra azienda. Questo restyling rappresenta un nuovo step di un percorso di oltre 30 anni di esperienza e innovazione che hanno permesso all’usato certificato e garantito della Stella di fissare sempre nuovi e più alti standard di qualità, rivoluzionando i tradizionali schemi di riferimento del mercato.”

Certified si distingue per un’offerta di ‘promesse’ mai vista prima nel mercato dell’usato premium, attraverso le quali viene garantita innanzitutto la sicurezza per l’acquirente di accedere ad una selezione molto restrittiva di vetture della Stella. L’offerta Certified conta, infatti, vetture con anzianità compresa tra 0 e 6 anni, garantite fino a 48 mesi, sottoposte a ben 150 controlli con certificazione dell’effettivo chilometraggio e trasparenza della storia manutentiva pregressa. Allo stesso tempo, una vettura Certified permette al Cliente di accedere a servizi quali la disponibilità di auto sostitutiva in caso di fermo vettura, i tagliandi di manutenzione ordinaria inclusi e assistenza stradale Mobilo. Un’offerta di valore che si avvicina molto a quella del nuovo anche per quanto riguarda le modalità di acquisto: con Certified è, infatti, possibile non soltanto acquistare la vettura in contanti o finanziarla, ma anche scegliere formule come il leasing finanziario e il Noleggio a Lungo Termine.

Certified è stato il primo programma di usato premium ad offrire ai propri Clienti prodotti finanziari che, per tradizione, appartengono al mondo del nuovo, promuovendo anche in questo canale il concetto della pura mobilità, intercettando i bisogni e le esigenze dei Clienti che aspirano sempre di più al ‘pay per use’ e alla flessibilità di proposte ‘su misura’, spendendo meno. In questo modo si assicura un ponte virtuoso tra il mondo dell’usato e quello del nuovo, senza soluzione di continuità, con l’obiettivo di intercettare nuovi Clienti, provenienti dai Marchi generalisti.