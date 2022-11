Mercedes-Benz Classe C All-Terrain: l’alternativa ai SUV

La Classe C All-Terrain unisce la versatilità dei SUV alla tradizionale eleganza senza tempo delle SW con la Stella: perfetta alternativa per chi ama l’understatement

La Mercedes-Benz Classe C All-Terrain è una station wagon a trazione integrale con una maggiore altezza da terra e qualche protezione specifica per sopportare agevolmente digressioni lontano dai nastri asfaltati. Si tratta di una vettura concreta e pratica ma al contempo premium come deve essere un’autentica Mercedes.

La Casa della Stella dispone di una ricchissima gamma di SUV per ogni esigenza: vetture perlopiù ibride o elettriche. Accanto a queste c’è la grandissima tradizione delle station wagon, coniugata in tutte le taglie per ogni necessità. La Mercedes-Benz Classe C All-Terrain unisce questi due mondi, offrendo anche un’alternativa fuori dalle mode per coloro che amano distinguersi dai fenomeni di massa senza rinunciare però alla versatilità tipica dei SUV.

La Classe C All-Terrain 220d 4MATIC monta un parco ed efficiente motore mild-hybrid a 48 Volt alimentato a gasolio, capace di coniugare prestazioni a consumi particolarmente contenuti. Con una cilindrata di soli due litri l’unità è in grado di erogare 200 CV e 400 Nm, valori fino a poco tempo fa, raggiungibili soltanto da cilindrate ben superiori. Non solo: l’accoppiamento con un cambio automatico a nove rapporti agevola ulteriormente l’abbattimento dei consumi e delle emissioni correlate. Infine, il sistema di trazione integrale 4MATIC offre la migliore motricità non tanto e non solo nel soft offroad, ma anche su asfalto in tutte le condizioni di scarsa aderenza: pioggia, neve o ghiaccio.

Con 40 millimetri in più di altezza da terra, la Mercedes-Benz Classe C All-Terrain è parente stretta della Classe C Station Wagon, dalla quale eredita, classe premium, sportività e ricchezza delle dotazioni, a partire dal sistema di infotainment di ultima generazione, preso direttamente dall’ammiraglia Classe S, dotato della plancia di ultima generazione, con cruscotto digitale “sospeso” e il grande schermo centrale quadrato. Con l’interfaccia a linguaggio naturale dell’MBUX e l’aggiornamento del software OTA, over the air, cioè senza necessità di connessione fisica presso i centri d’assistenza, la Classe C All-Terrain si pone ai vertici della tecnologia di ultima generazione.

Al volante della Classe C All-Terrain 220d 4MATIC abbiamo percorso oltre duemila chilometri, tra autostrade tortuose e con dislivelli importanti, strade di montagna e qualche tratto in fuoristrada per provare anche la funzione specifica per l’offroad che configura ad hoc la vettura, ma anche per testare il sistema 4 MATIC che modifica dinamicamente la distribuzione della coppia tra i due assi per offrire sempre il massimo dell’aderenza e della motricità: fino al 55% al posteriore e fino al 45% all’anteriore. La motricità è sempre assicurata anche con una gommatura prettamente stradale con grandi cerchi da 19” e pneumatici 245/40. Sono disponibili anche misure a spalla più alta con cerchi da 17 o 18”.

Mercedes-Benz dichiara consumi da primato, considerando anche la trazione integrale: carburante 5,6-4,9 l/100 km ed emissioni di CO2 147-129 g/km (valori WLTP). Nel corso della nostra prova, solamente rispettando i limiti di velocità, siamo riusciti a fare ancora meglio: per 2.126 chilometri percorsi alla media di 52 km/h, il consumo medio è stato di 4,8 l/100 km. Rilevante l’apporto del sistema ibrido, che accumulando corrente in rilascio e frenata, offre un apporto significativo di coppia non solo in accelerazione. Vincente però, anche il lavoro che compie il cambio automatico a nove rapporti, in grado di posizionare il motore sempre al regime di massima efficienza: a 130 km/h il contagiri si ferma poco sopra i 1.500 giri/minuto.

La Mercedes-Benz Classe C All-Terrain è certamente adatta per coloro che vivono in montagna o che percorrono spesso strade in condizioni di aderenza precaria ma, come si accennava inizialmente, è anche un’ottima alternativa ai SUV, offrendo prestazioni offroad simili unite a una buona capacità di carico e al comfort sempre di altissimo livello. La carrozzeria SW, inoltre, offre un comportamento dinamico e un’efficienza aerodinamica superiori, cui sommare quell’understatement alternativo ai SUV alla moda: senza rinunciare a tutti i vantaggi degli Sport Utility, offre un profilo meno appariscente ma ugualmente versatile.