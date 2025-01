Mercedes-Benz e Google Cloud: l'auto diventa più intelligente con l'AI conversazionale

Mercedes-Benz punta a ridefinire il concetto di navigazione a bordo dei propri veicoli grazie alla collaborazione con Google Cloud.

La partnership, annunciata oggi, introduce una svolta nell'interazione tra conducente e veicolo: il sistema di assistente vocale MBUX sarà potenziato dall'Automotive AI Agent, un innovativo agente virtuale basato sui modelli di intelligenza artificiale Gemini di Google.

Questa tecnologia, sviluppata per il settore automotive, promette di migliorare significativamente la qualità delle conversazioni con il sistema di bordo, consentendo ricerche e richieste vocali in linguaggio naturale, con risposte dettagliate, aggiornate e personalizzate.

Un assistente virtuale sempre più umano

La vera novità del progetto è la capacità del nuovo MBUX di gestire dialoghi complessi e multigiro. Gli utenti potranno fare domande consecutive e ottenere risposte sempre più precise. Ad esempio, sarà possibile chiedere al sistema: "Portami al miglior ristorante della zona", seguito da una domanda successiva: "Ci sono recensioni positive?" oppure "Qual è la specialità dello chef?".

Grazie alla piattaforma Google Maps, che fornisce dati aggiornati su oltre 250 milioni di luoghi nel mondo, le risposte saranno estremamente dettagliate e pertinenti. La mappa, infatti, viene aggiornata con oltre 100 milioni di modifiche al giorno, garantendo agli utenti informazioni sempre fresche.

Tecnologia avanzata a bordo della nuova CLA

La prima vettura a beneficiare di questa nuova esperienza sarà la Mercedes-Benz CLA, che arriverà sul mercato entro l'anno. Il sistema di navigazione avanzato farà parte del nuovo sistema operativo MB.OS, sviluppato dalla casa tedesca per integrare i più moderni servizi digitali.

Questo progetto segna un importante passo avanti per Mercedes-Benz, che punta a garantire un’interazione sempre più intuitiva e naturale con i propri veicoli. Come ha dichiarato Ola Källenius, CEO del Gruppo Mercedes-Benz AG:

"Con il lancio della nuova CLA, la nostra navigazione di nuova generazione consentirà a guidatore e passeggeri di utilizzare i comandi vocali per ottenere informazioni complete e personalizzate in pochi secondi. La partnership con Google Cloud migliorerà ulteriormente la navigazione in auto, combinando sofisticati dati di localizzazione con l'intelligenza artificiale generativa".

La visione di Google Cloud per il settore automotive

La collaborazione con Mercedes-Benz è solo l'inizio di una trasformazione che Google Cloud immagina per il settore automobilistico. Il CEO di Google e Alphabet, Sundar Pichai, ha evidenziato come l’introduzione dell’Automotive AI Agent porterà innovazioni significative:

"Mercedes-Benz è nota per offrire un'esperienza di guida straordinaria, e la nostra partnership porterà innovazioni all'avanguardia nel campo dell'intelligenza artificiale per rendere queste esperienze ancora migliori. Il nostro nuovo Automotive AI Agent aiuterà i conducenti a navigare e a effettuare ricerche con gli assistenti di bordo, in modo che le interazioni siano più naturali e utili".

Gemini e l’intelligenza artificiale generativa

Il cuore del nuovo sistema MBUX è rappresentato dai modelli Gemini di Google. Questi modelli di intelligenza artificiale generativa sono progettati per offrire un’interazione più umana e contestualizzata, consentendo al sistema di riconoscere e interpretare input vocali complessi.

La capacità di ragionamento multimodale permette all’assistente di comprendere non solo le parole, ma anche il contesto, migliorando la qualità delle risposte e riducendo i malintesi.

Un futuro sempre più connesso

L’introduzione dell’assistente vocale potenziato dall’AI fa parte della strategia di Mercedes-Benz per rendere l’esperienza di guida sempre più digitale e connessa. Non si tratta solo di migliorare la navigazione, ma di trasformare l’interazione tra conducente e veicolo in un dialogo continuo e fluido, capace di anticipare le esigenze dell’utente.

Con la collaborazione di Google Cloud, Mercedes-Benz mira a offrire una tecnologia che semplifichi la vita dei propri clienti, rendendo ogni viaggio un’esperienza personalizzata e intelligente.