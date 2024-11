Mercedes-Benz e Hartan rivoluzionano il mercato con il nuovo passeggino "Performance"

Mercedes-Benz e il produttore tedesco Hartan tornano a collaborare, presentando il nuovo modello di passeggino "Performance".

Questa innovazione combina design elegante, tecnologie all’avanguardia e funzionalità pratiche, offrendo ai genitori una soluzione di alta gamma che non scende a compromessi in termini di comfort, sicurezza e stile.

Sicurezza e innovazione: il sistema "Quick Fix"



Il passeggino "Performance" si distingue per il sistema di cablaggio "Quick Fix", un’innovazione sviluppata in Germania che semplifica il fissaggio del bambino. Il sistema consente di regolare facilmente l’imbracatura tirando un cinturino, garantendo una vestibilità perfetta e sicura. Il fissaggio magnetico e la barra di sicurezza rimovibile con blocco avanzato completano il quadro, mentre il freno a mano di serie aggiunge ulteriore controllo.

Praticità e comfort per ogni occasione



Pensato per affrontare con facilità sia l’uso quotidiano che i viaggi più impegnativi, il "Performance" colpisce per la sua compattezza: da chiuso misura solo 75 x 58,5 x 37,5 cm, adattandosi perfettamente a qualsiasi bagagliaio. L’unità di seduta GTR, rimovibile e reversibile, offre diverse opzioni di regolazione per schiena e poggiapiedi, inclusa una posizione reclinata orizzontale ideale per il comfort e il supporto dei bambini più piccoli. Le ruote sportive a camera d’aria con cuscinetti a sfera assicurano una guida fluida su qualsiasi terreno.

Design esclusivo: nove modelli tra eleganza e stile audace



La collezione "Performance" include nove modelli, realizzati in similpelle vegana di alta qualità, traspirante, idrorepellente e resistente. Tra le novità spiccano i design "street art" in giallo elettrico e "toscana", oltre al modello AMG "luce brillante", che combina un telaio bianco cristallo con dettagli ricercati, come il logo AMG ricamato e cuciture decorative di alta qualità.

Accessori per ogni esigenza



La nuova collezione si arricchisce di accessori innovativi, come il "corretino pieghevole Premium", ideale per i primi mesi, e gli scaldamani MUM e KIDS per affrontare le stagioni fredde. Per l’estate, il parasole "Sunline Plus" con zanzariera offre protezione dai raggi UV e dagli insetti, garantendo il massimo comfort.

Con il modello "Performance", Mercedes-Benz e Hartan dimostrano ancora una volta la loro capacità di ridefinire gli standard nel segmento dei passeggini, offrendo una soluzione che unisce lusso, sicurezza e funzionalità per le famiglie più esigenti.