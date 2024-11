Mercedes-Benz: efficienza elettrica e ibrida per il futuro della mobilità

Mercedes-Benz continua a guidare l'innovazione nel settore automobilistico, offrendo una nuova generazione di veicoli all’insegna dell'efficienza e della sostenibilità.

Con l’introduzione della piattaforma Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), la casa di Stoccarda propone una soluzione versatile e all’avanguardia che equipaggerà sia i nuovi modelli completamente elettrici sia quelli ibridi.

L’Architettura del futuro: tecnologia VISION EQXX e design a “Skateboard”

Frutto di anni di ricerca e sviluppo, la piattaforma MMA è un’estensione del programma tecnologico VISION EQXX, già noto per i record di efficienza. Questo progetto pionieristico, volto a creare la “vettura da un litro” nell’era elettrica, rappresenta una svolta nella progettazione di auto a basso consumo energetico. La nuova architettura MMA si distingue per il suo design a “skateboard”, con il pacco batteria e la trazione elettrica perfettamente integrati nel telaio, massimizzando la stabilità e l’efficienza. Questa struttura flessibile sarà alla base della prossima generazione della Mercedes-Benz CLA e di una gamma di modelli che comprende berlina, shooting brake e SUV, tutti progettati per offrire prestazioni e stile senza compromessi.

Propulsione elettrica avanzata: un sistema modulabile per l’autonomia e la potenza

Mercedes-Benz si affida a una propulsione elettrica di nuova generazione, con unità di trazione sviluppate internamente e dotate di inverter al carburo di silicio (SiC) per un uso più efficiente dell'energia. Il motore elettrico posteriore, con una potenza di 200 kW, garantisce una guida dinamica e una coppia elevata, ideale per diverse condizioni di guida. Nei modelli 4MATIC, una seconda unità motrice da 80 kW sull'asse anteriore fornisce un boost di potenza aggiuntivo. La “Disconnect Unit” (DCU) disconnette il motore anteriore in assenza di carico, riducendo le perdite energetiche e aumentando così l’autonomia complessiva del veicolo.

Il sistema elettrico a 800 volt rappresenta un altro balzo in avanti: in soli 10 minuti di ricarica, è possibile guadagnare fino a 300 km di autonomia, permettendo ricariche rapide ed efficienti. Mercedes-Benz offre anche la possibilità di scegliere tra due tipi di batterie: una premium da 85 kWh con anodi arricchiti di ossido di silicio, e una variante entry-level da 58 kWh a catodo di litio e ferro, pensata per garantire un equilibrio ottimale tra prestazioni e costi.

Efficienza anche nel segmento ibrido: versatilità a 48 Volt

Non solo elettrico: la nuova piattaforma MMA include anche opzioni ibride. Il sistema di trazione ibrida di Mercedes-Benz introduce una batteria da 48 volt e una potenza elettrica di 20 kW, integrati in una trasmissione a doppia frizione a otto velocità. Questa configurazione permette un recupero energetico avanzato e la guida in modalità completamente elettrica a basse velocità urbane, con una gestione intelligente che disattiva il motore a combustione quando non necessario. La capacità di coasting elettrico fino a 100 km/h rende la nuova CLA ibrida particolarmente efficiente nei consumi.

Investimenti e sviluppo: una visione a lungo termine

Per supportare queste innovazioni, Mercedes-Benz ha aumentato gli investimenti in ricerca e sviluppo, con strutture come l’eCampus di Stoccarda-Untertürkheim, dove si progettano le batterie del futuro. L’obiettivo è ridurre i costi delle batterie del 30% nei prossimi anni, migliorando l’efficienza e la sostenibilità dei processi produttivi. L'Electric Software Hub (ESH) di Sindelfingen svolge invece un ruolo cruciale nell’integrazione tra hardware e software, garantendo che ogni nuovo componente tecnologico operi in perfetta sinergia.

verso un nuovo standard di mobilità sostenibile

Con la nuova architettura MMA, Mercedes-Benz rafforza il suo impegno nella mobilità sostenibile, combinando la sua esperienza ingegneristica con una visione pionieristica del futuro. Dalle prestazioni elettriche avanzate alla propulsione ibrida ottimizzata, l’offerta MMA permette a Mercedes-Benz di raggiungere un nuovo livello di efficienza e versatilità, offrendo soluzioni ecologiche e innovative per ogni esigenza di guida.