Mercedes Benz: il Coronavirus sta trasformando il mondo dell’auto

Con l’arrivo del coronavirus la vita degli italiani è stata rivoluzionata: le attività commerciali, i concessionari le scuole, cinema e musei chiusi, zone rosse e tutti siamo stati cortesemente chiamati a cambiare le nostre abitudini di vita e lavorative. Per salvaguardare la sicurezza dei suoi collaboratori e l'attività imprenditoriale dei concessionari le case automobilistche si sono trovate ad affrontare nuove sfide come la vendita on line, lo smart-working che rappresentano un'opportunità per limitare il contagio e dare continuità alle attività lavorative che si possono svolgere anche in remoto, ne parliamo con Radek Jelinek Presidente & CEO di Mercedes Benz Italia