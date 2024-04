Mercedes-Benz Italia presenta il tour culinario "Guida all'eccellenza"

Mercedes-Benz Italia, in sinergia con i dealer aderenti, ha lanciato "Guida all'eccellenza", un format retail unico che esplora le delizie culinarie italiane e il loro legame con il territorio di origine.

Al centro di questo nuovo concept vi sono le ammiraglie full electric della casa, le EQE ed EQS, che fungono da ambasciatrici nell'alta fascia del mercato elettrico.

Il progetto prevede percorsi personalizzati dove i partecipanti, guidati dal noto Federico Quaranta, esperto di cultura enogastronomica, scoprono ingredienti locali trasformati in piatti esclusivi da chef rinomati del territorio. L'esperienza mira a celebrare il concetto di "km zero", in linea con la sostenibilità promossa dai modelli elettrici di Mercedes-Benz.

Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia, ha sottolineato l'importanza dell'esperienza come tratto distintivo del lusso: "Attraverso 'Guida all'eccellenza', continuiamo a sviluppare piattaforme esperienziali che non solo coinvolgono emotivamente i nostri clienti, ma rispecchiano anche il valore territoriale delle eccellenze italiane, creando un legame diretto tra i prodotti, il territorio e i nostri valori aziendali."

Questo innovativo format non solo rafforza il posizionamento di Mercedes-Benz come leader nel settore delle esperienze di lusso ma promuove anche una maggiore consapevolezza sull'importanza di un consumo sostenibile e consapevole delle risorse locali.