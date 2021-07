Mercedes-Benz Italia sigla la partnership con Falkensteiner Hotels & Residence

Falkensteiner Hotels & Residences è entusiasta di annunciare una partnership con Mercedes-Benz Italia.

A partire da questa calda stagione estiva, l’accordo unisce i due brand, entrambi impegnati nell'eccellenza, e promette esperienze indimenticabili a tutti coloro che prenoteranno un soggiorno presso Falkensteiner Hotels Kronplatz a Riscone di Brunico (Bz) e Falkensteiner Resort Capo Boi a Villasimius (Ca). Questa speciale novità in casa del gruppo altoatesino darà la possibilità a tutti i viaggiatori di testare il piacere di guida dell’EQC e della GLC plug-in hybrid, ambasciatrici della nuova mobilità sostenibile della Stella, in grado di conciliare alte prestazioni e attenzione verso l’ambiente. I due modelli verranno impiegati dai resort anche per servizi di navetta e spostamenti sul territorio. I due hotel del Gruppo Falkensteiner Hotels & Residences entrano così a far parte dei Mercedes-Benz Luxury Hub, una selezione di luoghi esclusivi per vivere i valori del brand, in perfetta armonia con quelli del partner. Maggiori info su questo progetto sono disponibili su: Mercedes Luxury Hub

"Siamo molto felici che Mercedes-Benz Italia abbia scelto Falkensteiner Hotels & Residences come partner ufficiale", ha detto Otmar Michaeler, CEO di FMTG. "Questa emozionante opportunità avvicina due marchi dal grande spessore stilistico che condividono passione ed impegno per l'eccellenza e ci permetterà di creare ricordi unici e duraturi nei cuori dei nostri ospiti".

“La partnership con il Gruppo Falkensteiner Hotels & Residences offre un contesto di forte affinità con il nostro marchio”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Ci permette di trasmettere i nostri valori ancor prima di salire al volante di una vettura con la Stella e far vivere appieno lo stile del nostro brand, votato all’eccellenza in tutte le sue estensioni.”

Falkensteiner Hotels & Residences continua a ispirare viaggi unici nel suo genere, grazie ai servizi offerti dalle proprie strutture, da sempre in grado di distinguersi per originalità e standard ineguagliabili. La mission del gruppo è infatti quella di lasciare ricordi indelebili in tutti gli ospiti dei suoi hotel in Italia e non solo e la collaborazione con Mercedes-Benz Italia rappresenta un esempio dell'impegno del brand a fornire esperienze uniche e coinvolgenti.

L’accordo include l’installazione di due Wallbox Mercedes per la ricarica delle auto, sempre disponibili per gli ospiti desiderosi di mettersi alla guida di due esempi di opere d’arte a quattro ruote. I test drive consentiranno di vivere fino a mezza giornata di emozioni dal sapore innovativo, nel pieno rispetto dell’ambiente. Gli ospiti delle strutture in Alto Adige e Sardegna, attraverso il desk del front office, potranno, infatti, prenotare la propria esperienza compilando un form di registrazione. Un momento che consentirà a tutti coloro che sceglieranno il gruppo Falkensteiner per le proprie vacanze di mettere in valigia un’esperienza ispirata al modern luxury. Un connubio perfetto quindi quello offerto dalla casa automobilistica tedesca e dalle proprietà altoatesine per raggiungere un target sofisticato e sempre alla ricerca delle novità anche nel mondo automotive. Un accordo che ha l’obiettivo di interpretare lo stile e l’innovazione, caratteristiche proprie delle strutture Falkensteiner Hotels & Residences, in grado di coniugare vacanze memorabili all’impegno consolidato nel tempo dall’hotel chain verso i valori della sostenibilità.