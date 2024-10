Mercedes-Benz presenta la nuova Bobby-AMG GT: l'auto per bambini ispirata alla AMG GT

Mercedes-Benz ha presentato la settima generazione della Bobby-AMG GT, un'auto per bambini che richiama il design e lo stile della celebre Mercedes-AMG GT.

Progettata per offrire un'esperienza di guida divertente e confortevole ai piccoli piloti, la Bobby-AMG GT è disponibile in due versioni: una in super blu con illuminazione a LED e una in giallo sole senza luci. Con un design rinnovato e dettagli curati, questa versione aggiornata si distingue per un'esperienza di guida migliorata e un'ergonomia superiore.

Design e caratteristiche ispirate alla AMG GT

Il design della nuova Bobby-AMG GT si ispira direttamente alla linea sportiva della serie Mercedes-AMG GT, mantenendo dettagli iconici come la griglia del radiatore, lo splitter anteriore e il diffusore posteriore, ora realizzati come componenti singoli anziché adesivi. I fari frontali e posteriori, dotati di lenti in vetro trasparente, donano al veicolo un aspetto di alta qualità. La versione blu con illuminazione a LED offre luci di marcia diurna anteriori, luci posteriori e indicatori di direzione, che possono essere controllati tramite un tastierino nella cabina di pilotaggio.

Entrambe le versioni della Bobby-AMG sono equipaggiate con pneumatici Whisper Michelin, che garantiscono una guida silenziosa e una buona aderenza sull'asfalto. I cerchi neri opachi, ispirati al design a croce AMG, aggiungono un tocco di stile alla mini vettura. Il volante di design Mercedes-AMG completa l'esperienza di guida, conferendo un tocco realistico e sportivo al veicolo.

Ergonomia migliorata per un comfort maggiore

Oltre al design sportivo, la nuova Bobby-AMG GT si distingue per le sue migliorie ergonomiche. Il sedile è stato ridisegnato per essere più stretto e basso, permettendo una posizione di guida più confortevole e naturale, ideale per proteggere le articolazioni delle gambe dei bambini. Il cuscino del sedile imbottito è rimovibile, e nella versione con illuminazione a LED, il vano batteria è posizionato sotto il sedile.

Un'altra novità ergonomica è l'incavo per le ginocchia, che consente anche ai bambini più grandi di continuare a divertirsi con la Bobby-AMG GT. Questo design è pensato per offrire una maggiore flessibilità, rendendo l'auto adatta sia ai bambini più piccoli che a quelli in crescita, dai 18 mesi in su.

Un modello con una lunga storia alle spalle

La Bobby-AMG GT rappresenta l'ultima evoluzione di una lunga tradizione di auto per bambini firmate Mercedes-Benz. Dal 1996, anno in cui fu lanciata la prima Bobby-Benz SLK, la gamma si è arricchita di modelli sempre più innovativi. La serie AMG GT ha fatto il suo debutto nel 2016 e, con la settima generazione, continua a rappresentare il meglio in termini di design e funzionalità per i piccoli appassionati di automobili.

Tutte le Bobby-AMG sono prodotte in Germania dalla BIG Spielwarenfabrik, rinomata per la produzione delle originali Bobby Cars. Il modello attuale è disponibile nelle due varianti di colore, blu con LED e giallo senza illuminazione, con numeri d'ordine B66962013 e B66962012, rispettivamente.

Disponibilità della nuova Bobby-AMG GT

Le nuove Bobby-AMG GT sono già disponibili per l'acquisto. I bambini dai 18 mesi in su possono godere di un'esperienza di guida unica e sicura, ispirata alla leggendaria serie AMG GT. Il prezzo varia a seconda della versione scelta: con illuminazione a LED nella versione super blu o senza LED nella variante giallo sole. Indipendentemente dalla scelta, la Bobby-AMG GT promette divertimento e stile per i più piccoli, continuando una tradizione di oltre 20 anni di successo nella produzione di auto per bambini.