Mercedes-Benz registra vendite positive nel terzo trimestre 2024 nonostante il calo della domanda in Asia

Nel terzo trimestre del 2024, Mercedes-Benz Group ha registrato vendite globali per un totale di 594.600 unità, comprendendo sia le auto passeggeri che i veicoli commerciali.

In un contesto macroeconomico complesso, la casa automobilistica tedesca è riuscita a mantenere una performance solida grazie a una migliorata disponibilità di prodotto e all’espansione nei mercati chiave. Tuttavia, le difficoltà economiche in Asia, insieme a un indebolimento della domanda per alcuni segmenti di lusso, hanno influito sul ritmo di crescita, in particolare nel mercato cinese.

Mercedes-Benz Cars: crescita stabile nelle vendite di auto passeggeri

Mercedes-Benz ha venduto 503.600 auto tra luglio e settembre, segnando un lieve aumento dell’1% rispetto al trimestre precedente. Questo dato si attesta in linea con lo stesso periodo dell'anno precedente, grazie al rafforzamento della disponibilità dei modelli e alla risposta positiva del mercato europeo e nordamericano. Britta Seeger, membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, Marketing e Vendite, ha sottolineato come la chiave per progredire in un contesto di domanda rallentata sia "offrire prodotti desiderabili", una strategia che ha permesso all'azienda di restare competitiva anche in mercati con minori consumi.

Le vendite in Nord America sono cresciute del 29% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con gli Stati Uniti che hanno mostrato un buon slancio grazie alla piena disponibilità dei modelli GLC e a nuovi lanci di veicoli Mercedes-AMG. Le vendite in Europa sono rimaste stabili, con 158.300 veicoli venduti, con una crescita notevole nel Regno Unito (+17%) e una domanda solida per i modelli E-Class e GLC in Germania.

In Asia, il mercato ha subito un calo complessivo a causa di un rallentamento macroeconomico, soprattutto in Cina, dove la domanda per i beni di lusso è diminuita, influenzata da un basso consumo e da sconti continui, specialmente nel segmento dei veicoli elettrici. Le vendite nel segmento Top-End hanno registrato una contrazione, con 61.800 unitàvendute in Cina nel trimestre, ma Mercedes-Benz ha mantenuto la leadership nel mercato delle auto di lusso con un prezzo superiore a 1 milione di RMB.

Le prestazioni dei modelli elettrificati sono state contrastanti. Mentre le vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno risentito di una concorrenza sui prezzi nei principali mercati, le vendite di ibridi plug-in sono aumentate del 10% su scala globale, con una crescita particolarmente forte negli Stati Uniti. Questo sviluppo positivo riflette l'interesse crescente per le soluzioni di mobilità elettrificata nei mercati nordamericani, sebbene il contesto competitivo resti impegnativo.

Segmenti di mercato: Mercedes-AMG e Maybach in crescita

Le vendite dei modelli Mercedes-AMG sono aumentate dell'8% rispetto al terzo trimestre del 2023, grazie a una migliore disponibilità di prodotto e a una crescente domanda per le vetture ad alte prestazioni. Anche la G-Class ha visto una crescita del 2% rispetto al trimestre precedente, nonostante la transizione verso un nuovo modello, la cui versione elettrica ha iniziato le prime consegne a settembre.

Mercedes-Maybach ha presentato il nuovo modello SL 680 Monogram Series ad agosto, riscuotendo un forte interesse, in particolare nel segmento dei veicoli di lusso. Questa linea rappresenta l'impegno del brand a offrire soluzioni sempre più esclusive per i clienti più esigenti, consolidando ulteriormente la sua leadership nel segmento delle auto di fascia alta.

Il segmento Core, che include modelli come il GLC e il CLE, ha registrato un incremento del 4% trimestre su trimestre, grazie a una maggiore disponibilità e ai nuovi lanci sul mercato. Il segmento Entry, con 140.700 veicoli venduti, è rimasto stabile rispetto al secondo trimestre, ma ha registrato una lieve flessione rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, in gran parte dovuta al rallentamento del mercato cinese.

Mercedes-Benz Vans: un trimestre impegnativo per i veicoli commerciali

Le vendite di Mercedes-Benz Vans sono state meno brillanti rispetto al segmento auto. Il gruppo ha venduto 91.100 furgoni nel terzo trimestre, con un calo del 12% rispetto al trimestre precedente e del 13% rispetto all'anno scorso. La diminuzione delle vendite è stata particolarmente pronunciata nei mercati principali come Germania, Stati Uniti e Cina, dove la domanda nei settori dei servizi e delle attività artigianali è diminuita. Inoltre, la fine programmata della produzione del modello Metris (Vito) negli Stati Uniti ha contribuito al calo delle vendite in quel mercato.

In Cina, il cambio di modello per i furgoni di medie dimensioni ha influenzato negativamente le vendite, mentre in Europa le vendite, escluse quelle in Germania, hanno mostrato uno sviluppo solido. I modelli Sprinter ed eSprinterhanno mantenuto una performance stabile, con un aumento del 7% trimestre su trimestre e del 3% rispetto all'anno precedente.

Le vendite di veicoli commerciali privati sono state significativamente inferiori, con un totale di 12.700 unità vendute, segnando un calo del 24% rispetto al terzo trimestre del 2023. Anche le vendite di furgoni elettrici (eVans) sono diminuite del 16% rispetto al secondo trimestre del 2024, riflettendo una domanda globale più debole per i veicoli elettrici. Nonostante ciò, Mercedes-Benz Vans ha mantenuto una quota stabile del 5% per i veicoli elettrici a livello globale, con una quota del 7% in Europa.

Prospettive future e sfide del mercato

Guardando al futuro, Mercedes-Benz Group si trova ad affrontare un contesto economico caratterizzato da incertezze globali, in particolare per quanto riguarda i mercati asiatici e la domanda di beni di lusso. Tuttavia, l'azienda continua a puntare su un portafoglio di prodotti diversificato e su una strategia di crescita nei mercati chiave come Stati Uniti ed Europa.

L'introduzione di modelli elettrici e ibridi plug-in, combinata con l'espansione della gamma AMG e Maybach, rappresenta un'opportunità per consolidare la posizione di Mercedes-Benz nel segmento delle auto di lusso e delle auto elettriche. Tuttavia, il rallentamento della domanda in Cina e la crescente concorrenza sui prezzi nel segmento BEV rimangono sfide da affrontare nel prossimo futuro.

Con una solida base in Europa e Nord America e un continuo impegno verso l'innovazione tecnologica, Mercedes-Benz sembra ben posizionata per affrontare queste sfide e cogliere nuove opportunità nel mercato globale.