Mercedes-Benz Sprinter, il furgone dei gelati preferito in UK

I venditori ambulanti di gelati nel Regno Unito stanno combattendo con successo la pandemia COVID 19: poiché le restrizioni imposte alla vita sociale hanno ridotto drasticamente gli affari durante fiere, festival ed eventi analoghi, i venditori di gelati hanno rispolverato una vecchia tradizione, tornando semplicemente a vendere nei quartieri residenziali, come avveniva 50 anni fa.

A trarre vantaggio da questa nuova tendenza è anche il famoso allestitore Whitby Morrison, con i suoi veicoli pensati su misura per la vendita di gelati. Con l’ultimo ordine, l’allestitore premium ha richiesto 55 Mercedes-Benz Sprinter autotelaio. L’Operations Director Ed Whitby: “I nostri veicoli sono sinonimo di massima qualità e soddisfano tutte le esigenze individuali dei nostri Clienti. Anche l’autotelaio deve essere all’altezza di questi standard elevati ed è per tale motivo che raccomandiamo sempre il Mercedes-Benz Sprinter. Si tratta di un veicolo imbattibile in termini di affidabilità, efficienza nei consumi e sicurezza. Inoltre, è più confortevole ed attraente dei veicoli della concorrenza.” Anche l’impressione suscitata nei Clienti è fondamentale: “Per i gestori di un veicolo adibito alla vendita di gelati è tutt’altro che secondario poter esibire la stella Mercedes sul cofano”. Non è poi da sottovalutare anche l’affidabile Servizio Assistenza 24h di Mercedes-Benz.