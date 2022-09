Mercedes-Benz SUSTAINEER: nuove soluzioni per migliorare la guida in città

Veicoli dell'ultimo miglio che sono localmente privi di emissioni, producono la propria elettricità verde e possono migliorare attivamente la qualità dell'aria nelle città:

già nel 2021, con la piattaforma tecnologica SUSTAINEER (SUSTAINABILITY PIONEER), Mercedes-Benz Vans ha dato un'anteprima di come potrebbe apparire la sostenibilità nel traffico di consegna urbano del futuro. Ora il veicolo completamente elettrico, ulteriormente migliorato e basato sul Mercedes Benz eSprinter, presenta quattro nuove soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita nelle città, preservare le risorse, proteggere il clima e migliorare la salute e la concentrazione del conducente. Questi includono nuovi elementi riscaldanti a corto raggio, serrande automatiche del radiatore, la funzione mobilisation seat e l'app Driver Coaching. A bordo della piattaforma tecnologica sono ancora presenti caratteristiche già familiari dal predecessore, come i filtri per le polveri sottili sul modulo anteriore e sottoscocca, un pannello solare sul tetto e componenti realizzati con materiali riciclati. Le innovazioni e le soluzioni tecniche montate nel SUSTAINEER sono state progettate pensando alla possibilità di una produzione in serie, in modo che il loro utilizzo nelle future generazioni di veicoli Mercedes-Benz Vans sia concepibile. Mercedes-Benz ha presentato per la prima volta il dimostratore tecnologico ulteriormente migliorato con funzionalità aggiuntive allo SHIFT Mobility e al Future Mobility Summit a Berlino agli inizi di settembre.



I nuovi elementi riscaldanti a corto raggio migliorano l'efficienza termica

A causa dell'elevata richiesta di energia per il riscaldamento causata dall'ampia cabina di guida e dalla costante apertura e chiusura delle porte durante le fermate di consegna, i tradizionali sistemi di riscaldamento dei veicoli hanno un notevole effetto sull'autonomia dei veicoli elettrici. Il Sustaineer va ancora meglio mettendo il calore esattamente dove è necessario: il corpo del guidatore. Inoltre, ci sono altre misure di gestione termica efficiente che possono aumentare ulteriormente l'autonomia di un veicolo elettrico a batteria come l'eSprinter, un grande vantaggio per i servizi di corriere, espresso e pacchi (settore CEP).

Oltre al sedile, al volante e alla cintura di sicurezza, anche le superfici della porta del conducente, del vano piedi e del rivestimento del piantone dello sterzo possono essere riscaldate elettricamente nel SUSTAINEER ulteriormente migliorato. Gli elementi riscaldanti di superficie a corto raggio sono costituiti da un rivestimento in argento-carbonio elettricamente conduttivo stampato su un tessuto non tessuto. In virtù delle elevate temperature superficiali, il comfort termico è assicurato dal calore radiante vicino al corpo, migliorando notevolmente l'efficienza termica dell'impianto di riscaldamento. C'è un altro vantaggio rispetto al normale riscaldamento degli interni dei veicoli in inverno, dove gli interni si raffreddano in modo relativamente rapido durante le operazioni di scarico: le superfici rimangono calde, un vantaggio inestimabile quando si rientra nel veicolo.

La funzione mobilisation seat è progettata per migliorare e mantenere le prestazioni del conducente più a lungo

Sia nel tempo libero che al lavoro, siamo seduti troppo spesso e troppo a lungo. I lunghi periodi trascorsi seduti possono causare sempre più danni alla salute, che vanno dal mal di schiena a danni psicologici come affaticamento e riduzione delle capacità cognitive. Tali conseguenze possono essere evitate cambiando regolarmente la posizione del sedile. Movement Scientist raccomanda quindi piccoli cambiamenti di posizione frequenti per proteggere il corpo da stress prolungato e unilaterale. Con questo sedile innovativo Mercedes-Benz Vans ha ora trasferito questo principio al posto di guida del furgone.

A tal fine, le camere d'aria sono integrate nella superficie del sedile e nello schienale del sedile di mobilità nel SUSTAINEER ulteriormente migliorato. Questi sono specificamente gonfiati e sgonfiati per indurre movimento e rotazione nel corpo del conducente. Diverse sequenze che imitano la camminata asimmetrica o simmetrica e l'inclinazione del bacino attivano diverse aree delle camere d'aria e costituiscono così la base per un programma di mobilitazione vario.

Medici, fisioterapisti e scienziati sportivi, tra gli altri, sono stati coinvolti nello sviluppo di questo sedile. Di conseguenza, è possibile ridurre la rigidità muscolare della schiena e ottenere un effetto positivo sull'elevato carico fisico dei conducenti.

Inoltre, la funzione mobilisation seat non solo favorisce il benessere del conducente, ma allo stesso tempo rende la seduta molto piacevole. Come molti componenti interni, le superfici dei sedili sono realizzate con materiali riciclati di alta qualità. L'uso di questi materiali riciclati conserva le risorse e riduce l'impronta di carboni

L'app Driver Coaching aiuta i conducenti a ottimizzare il proprio comportamento di guida

Ogni guidatore sa che se acceleri spesso e forte, aumenti il consumo di carburante del veicolo. Ma ovviamente le cose non sono così semplici: la questione è complessa. Oltre alle modalità di utilizzo del veicolo, e in particolare al comportamento del conducente, anche il carico, le condizioni operative, il tipo di carrozzeria del veicolo e i fattori climatici e topografici, ecc. incidono anche sui consumi energetici e quindi sui costi- efficacia di un veicolo o di un'intera flotta. Soprattutto nel settore dei veicoli commerciali, questi fattori giocano un ruolo importante.

L'app Driver Coaching sviluppata da Mercedes-Benz insieme a WITTE:digital - parte di WITTE Automotive GmbH - registra e valuta tutti questi fattori per garantire la comparabilità del comportamento di guida e dell'obiettività all'interno di una flotta. Nelle operazioni quotidiane, questa soluzione su misura per le flotte di veicoli funge da "copilota intelligente" e mira a fornire ai conducenti un'assistenza specifica per ottimizzare il loro comportamento di guida. L'obiettivo: un significativo miglioramento del raggio d'azione e la conservazione delle risorse. Oltre al feedback specifico sul comportamento di guida individuale, il programma include approcci di formazione che motivano una guida più efficiente. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di personalizzare l'app e adattarla alle proprie esigenze con l'aiuto di vari moduli, ad esempio per la pianificazione del carico e del percorso, l'integrazione ERP e la gestione dei documenti di trasporto. La visione del prodotto di questa futura app sarà presentata in SUSTAINEER. La soluzione è attualmente in fase di sviluppo e non è ancora un prodotto commercializzabile. Nel corso di un ulteriore sviluppo, è quindi possibile apportare modifiche al prodotto mostrato. L'app non deve essere utilizzata durante la guida.

Moderna tecnologia di filtraggio per ridurre le emissioni di polveri sottili

La qualità dell'aria è un fattore chiave per la qualità della vita urbana. Insieme alle emissioni di CO2, il traffico stradale produce anche livelli significativi di inquinamento da particelle. Per ridurre ulteriormente l'ingresso di particelle attraverso l'abrasione di pneumatici, freni e asfalto, SUSTAINEER dispone già dal 2021 di due filtri per polveri sottili, sviluppati in collaborazione con lo specialista della filtrazione MANN+HUMMEL. Il modulo anteriore e i filtri sottoscocca riducono le emissioni di particelle fini nelle immediate vicinanze del veicolo fino a una dimensione delle particelle di dieci micrometri (PM10) di oltre il 50 percento – 30 percento durante la ricarica e 15 percento durante la guida. L'efficacia della filtrazione è ulteriormente aumentata quando c'è una maggiore densità di polvere fine nell'ambiente. Ciò significa che nelle aree urbane con una qualità dell'aria peggiore, è possibile filtrare quantità molto maggiori di particolato

Maggiore autonomia e minori costi operativi grazie all'ottimizzazione aerodinamica

Due innovazioni nel campo dell'aerodinamica contribuiscono anche alla maggiore efficienza del SUSTAINEER ulteriormente migliorato. Da un lato, la piattaforma tecnologica ora ha un rivestimento sottoscocca quasi completo, qualcosa che è più probabile che si incontri nel motorsport. È costituito da polipropilene riciclato e plastica biologica proveniente dai rifiuti domestici e dai resti di pneumatici. Inoltre, le serrande automatiche del radiatore si chiudono automaticamente a partire da una velocità di 60 km/h, riducendo così la resistenza dell'aria. Ciò comporta molteplici vantaggi: conducenti e operatori di veicoli beneficiano di una maggiore autonomia e di minori costi operativi

Strategia aziendale sostenibile che copre l'intero ciclo di vita

Mercedes-Benz è convinta dei vantaggi ecologici ed economici dei veicoli elettrici a batteria e si prepara a passare all'elettrico entro la fine del decennio, ovunque le condizioni di mercato lo consentano. Inoltre, nell'ambito della sua strategia di business sostenibile "Ambition 2039", Mercedes-Benz Vans persegue l'obiettivo di rendere la flotta di nuovi veicoli privati e commerciali a emissioni zero di CO₂ lungo l'intera catena del valore entro il 2039 - dallo sviluppo, alla rete di fornitori, la produzione interna e l'elettrificazione di prodotti ad energie rinnovabili per la fase di utilizzo dei veicoli elettrici, ed eventuale riciclo. La produzione sarà a emissioni zero in tutti gli stabilimenti di veioli di proprietà dell'azienda in tutto il mondo a partire dal 2022 e utilizzerà solo elettricità da fonti di energia rinnovabile.