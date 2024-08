Mercedes-Benz SUV Attack: 12 modelli per una gamma completa e diversificata

Mercedes-Benz ha intrapreso una robusta offensiva tecnologica, dimostrando il proprio impegno nella diversificazione delle motorizzazioni all'interno della gamma SUV.

In un mercato automobilistico in continua evoluzione, il brand della Stella rimane focalizzato sulla strada dell’elettrificazione, mantenendo al contempo una flessibilità tattica nel mondo endotermico. Questa strategia consente a Mercedes-Benz di offrire ai propri clienti una gamma ampia e diversificata che abbraccia tutti i segmenti, soddisfacendo le diverse esigenze di mobilità.

Il portfolio SUV di Mercedes-Benz comprende attualmente 12 modelli, ai quali si aggiungono due Station Wagon All-Terrain, la Classe C e la Classe E, che strizzano l’occhio al mondo delle vetture a ruota alta. Questa vasta gamma permette ai clienti di scegliere la tecnologia più idonea alle proprie necessità, con opzioni che spaziano dai motori benzina ai Diesel di ultima generazione, dai mild e plug-in hybrid fino ai modelli 100% elettrici.

Con il debutto della prima Classe G 100% elettrica, la gamma SUV elettrica di Mercedes-Benz include già quattro modelli: EQA, EQB, EQE SUV ed EQS SUV, quest’ultimo disponibile anche nell’esclusiva versione Maybach. Questi modelli si integrano perfettamente in una gamma che copre tutti i segmenti, dalle compatte alle ammiraglie derivate dal mondo di Classe S, includendo anche versioni high performance firmate Mercedes-AMG. Con varianti a 2 e 4 ruote motrici, potenze che vanno da 116 a 658 CV e prezzi compresi tra 42.000 e 239.000 euro, Mercedes-Benz offre una rara opportunità di scelta ai propri clienti.

Nel 2023, Mercedes-Benz Italia ha immatricolato 31.636 unità nel segmento SUV, rappresentando il 65% delle vendite totali del brand nel Paese. I tre modelli più ricercati con motorizzazioni tradizionali sono stati il GLA con 12.235 unità, il GLC con 6.185 unità e il GLB con 3.185 unità. Nel segmento BEV, i bestseller sono stati la EQA con 1.091 unità, la EQB con 554 unità e la EQE SUV con 153 unità.

Dal punto di vista delle preferenze di motorizzazione, il 64,2% dei clienti ha optato per un Diesel di ultima generazione, il 13,2% per il benzina, il 16,2% per un motore plug-in hybrid e il 6% per motori 100% elettrici.

Maurizio Zaccaria, Direttore vendite Mercedes-Benz Cars Italia, ha dichiarato: "Mai come oggi, soprattutto nel segmento dei SUV, possiamo offrire così tante opportunità di scelta, non solo di modelli, ma anche di tecnologie di trazione. I nostri clienti non sono tutti uguali e hanno necessità ed esigenze di mobilità che si differenziano attraverso un’ampia serie di variabili e per questo, devono poter scegliere senza condizionamenti né pregiudizi. Le motorizzazioni elettriche rappresentano un’opportunità e un’alternativa in più, che affianchiamo con orgoglio all’offerta di propulsori tradizionali di ultima generazione, un’estensione della nostra gamma per una scelta tecnologica di grande valore, che guarda dritta al futuro.”

Le diverse opzioni di motorizzazione offerte da Mercedes-Benz si traducono in scelte ponderate da parte dei clienti, basate sui loro bisogni individuali, anche in termini di costi di esercizio. Una simulazione sui consumi tra modelli comparabili come l'EQE SUV e il GLE, sia nella versione Diesel tradizionale che Plug-In, su una percorrenza di 20.000 km/anno, ha evidenziato risultati interessanti:

Consumo per 20.000 km EQE 350+: 4.200 kWh

Consumo per 20.000 km GLE 350de: 2.420 kWh

Costo medio fotovoltaico 12 kWh con accumulo 20 kWh e wallbox netto bonus: 17.000 euro

Durata 10 anni ed erogazione energia 16.000 kWh/anno

Prezzo medio energia domestica diretta da gestore: 0,25 E/kWh

Prezzo ricarica ‘on the road’ e domestica: 0,60 E/kWh

Prezzo medio bolli e benzina e Diesel aprile 2024

Differenza prezzo tra endotermico ed elettrico

Per plug-in stimato utilizzo 50% elettrico / 50% endotermico

Non sono stati considerati i differenti costi di manutenzione, di parcheggi ed ingressi in ZTL. Per rendere la simulazione il più possibile attendibile, sono state applicate compensazioni rispetto al gap di prezzo endotermica/elettrica e ai vantaggi di esenzione fiscale dei modelli elettrici rispetto a quelli a combustione interna.

La gamma SUV di Mercedes-Benz si distribuisce su cinque differenti pianali, ciascuno progettato per specifici segmenti. I modelli GLA, GLB, EQA ed EQB utilizzano la piattaforma MFA2 (Modular Front Architecture), un’evoluzione del pianale delle compatte della Stella, adatta a ospitare diverse tipologie di trazione. I modelli GLC e GLC Coupé adottano la piattaforma MRA2 (Modular Rear Architecture), progettata per prodotti di fascia media a trazione posteriore. I modelli di fascia alta come GLE, GLE Coupé e GLS utilizzano il pianale MHA2 (Modular High Architecture). Le versioni SUV di EQE ed EQS beneficiano della piattaforma nativa elettrica EVA2 (Electric Vehicle Architecture). Infine, la Classe G utilizza da oltre 45 anni la Body-On-Frame Architecture, basata su una struttura a telaio portante.

Tutti i futuri modelli Mercedes-Benz si baseranno su tre nuove piattaforme ‘born to be electric’. La prima a debuttare sarà la MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), destinata alla prossima generazione di SUV compatti. Seguiranno la MB.EA (Mercedes-Benz Electric Architecture) per i prodotti di fascia media e alta, la AMG.EA (Mercedes-AMG Electric Architecture) per i modelli ad alte prestazioni e una piattaforma dedicata ai veicoli commerciali leggeri (VAN.EA).