Mercedes EQA e EQB full eletric,7 versioni disponibili su entrambi i modelli

EQA ed EQB, in concessionaria a partire da 56.630 euro, rappresentano la porta di accesso al mondo 100% elettrico di Mercedes-Benz.

Due modelli diversi, una più urbana e compatta nelle dimensioni ma con ampi spazi e abitabilità per gli interni, l’altra caratterizzata da un design che esce dai canoni più tradizionali e con un’inclinazione maggiore verso il tempo libero, grazie anche alla possibilità dei sette posti, ma entrambe disponibili in 7 versioni (Progressive, Progressive Advanced, Amg Line Adanced, Progressive Advanced Plus, Electric Art Advanced Plus, Amg Line Advanced Plus e Amg Line Premium.

Tre le motorizzazioni disponibili: 250+, 300 4MATIC e 350 4MATIC, con prezzi che partono da 56.630 euro per la EQA 250+ Progressive e 58.260 per la EQB 250+ Progressive. Con una superficie dei pannelli neri di nuova concezione con un motivo a stella nella parte anteriore, EQA e EQB si allineano visivamente ai loro fratelli maggiori. Una fascia luminosa collega le luci diurne dei fari, mentre un nuovo paraurti sottolinea l'effetto ampio del frontale del veicolo. I designer hanno modificato anche l'interno dei fanali posteriori. Le innovazioni nell'abitacolo comprendono il volante di ultima generazione con comandi a sfioramento e le finiture in legno di tiglio marrone a poro aperto, il motivo Mercedes-Benz e il motivo Mercedes Benz retroilluminato. Grazie a una serie di accorgimenti, gli ingegneri di Mercedes-Benz sono riusciti ad aumentare l'autonomia dell'EQA fino a 560 chilometri.

Con la funzione Plug & Charge di Mercedes me Charge, gli ultimi modelli EQA ed EQB possono essere ricaricati in modo ancora più comodo presso le colonnine di ricarica pubbliche abilitate a Plug & Charge: quando il cavo di ricarica viene inserito, il processo di ricarica si avvia automaticamente; i clienti non hanno bisogno di autenticarsi ulteriormente. Il veicolo e la stazione di ricarica comunicano direttamente attraverso il cavo di ricarica. La tecnologia dei sensori migliorata comprende una nuova telecamera monofunzionale e una nuova telecamera di backup.