Mercedes GLA Colour Collection:detta le tendenze autunno inverno 2022/2023

Rosé Gold, Blue Denim e Rosso Patagonia MANUFAKTUR: sono i tre colori che caratterizzano la GLA Colour Collection,

una capsule collection che punta su tonalità nuove e distintive, abbinate ad interni ricercati ed esclusivi. Una scelta sofisticata ed elegante per uscire fuori da schemi cromatici abitudinari del mondo dell’automotive. Sviluppata sulla base della versione PREMIUM, la GLA Colour Collection è disponibili in tre motorizzazioni: 200 d Automatic, 200 d Automatic 4MATIC e 250 e Plug-in Hybrid, con un vantaggio cliente rispetto al valore delle dotazioni che arriva fino al 7,8% con la GLA 200 d Automatic BLUE. La GLA Colour Collection è già disponibile attraverso la pagina dedicata: https://www.mercedes-benz.it/passengercars/mercedes-benz-cars/campaigns/gla-h247-colour-collection.html?test1

Mercedes-Benz detta i colori per la stagione autunno-inverno e manda in passerella la GLA Colour Collection, una serie dedicata alla nuova GLA che punta tutto su varianti cromatiche e inediti abbinamenti interni, di forte rottura rispetto alla tradizione del mondo automotive. Rosé Gold, Blue Denim e Rosso Patagonia MANUFAKTUR sono i trend color che caratterizzano una ‘limited edition’ che strizza l’occhio al mondo della moda, con una proposta disruptive e al tempo stesso estremamente sofisticata ed elegante.

“Con la nostra prima Colour Collection, dedicata a GLA, abbiamo voluto dare un segnale di discontinuità, proponendo colori nuovi per uscire dal tradizionale schema bianco-nero-grigio”, ha dichiarato Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia. “Soprattutto nei marchi del lusso, infatti, la scelta cromatica è sempre più un elemento distintivo. Un valore che i nostri clienti ricercano quando si rivolgono, ad esempio, al mondo della moda nella scelta di un capo di abbigliamento, o a quello dell’alta gioielleria, quando acquistano un orologio.”

Unite da un concept comune, le tre differenti livree regalano, insieme a tre distinti allestimenti per gli interni, caratteri altrettanto diversi e identificativi.

Il pantone Rosé Gold, restituisce un’immagine raffinata e al tempo stesso tecnologica, riprendendo il linguaggio cromatico della gamma full electric della Stella. Dettagli come gli interni in pelle nera e i cerchi AMG da 20” multirazze le donano una sottile, ma decisa sportività.

Il Blue Denim rappresenta la rivisitazione moderna e dinamica di un’instant classic, sottolineata da interni in pelle marrone e i cerchi AMG da 20” multirazze

Punta invece dritto ad una decisa sportività il Rosso Patagonia MANUFAKTUR, che in dote interni in ARTICO/tessuto e cerchi in lega AMG da 20” multirazze verniciati in nero e torniti con finitura a specchio.

Tutte le versioni della Colour Collection sono sviluppate su base PREMIUM e includono il Pacchetto Tech, lo schermo centrale da 10,25”, le luci ambient a 64 colori, il supporto lombare e lo smartphone integration. Tre le motorizzazioni disponibili: GLA 200 d Automatic, GLA 200 d Automatic 4MATIC e GLA 250 e Plug-in Hybrid, con un vantaggio cliente rispetto al valore delle dotazioni che, a seconda del modello, arriva fino al 7,8%

