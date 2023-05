Mercedes lancia due nuove iniziative dedicate ai clienti della gamma EQ

Mercedes-Benz Italia presenta due nuovi concept esperienziali in collaborazione con i dealer aderenti, dedicati ai Clienti dei modelli più esclusivi del brand EQ.

Queste esperienze uniche sono progettate per offrire un coinvolgimento totale e sono in perfetta sintonia con i valori del marchio 100% elettrico di Mercedes-Benz.

Acqua e terra sono gli elementi intorno ai quali ruotano i due concept, percorrendo due differenti itinerari. Il primo, Taste of Nature Coast, consentirà di mettere in campo un’importante attività di tutela ambientale e di scoprire i benefici della coltura acquaponica, portando materie prime di altissima qualità, dalle serre alle cucine stellate. ‘Taste of Nature Land’ pone, invece, al centro dell’esperienza uno degli elementi più esclusivi e ricercati in natura, il tartufo, che sarà protagonista di un’experience sensoriale che coinvolgerà l’olfatto, la vista, il tatto e, naturalmente, il gusto, svelando inedite sfumature di questa eccellenza del territorio.