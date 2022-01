Mercedes e ProLogium intensificano lo sviluppo delle batterie a stato solido

Mercedes-Benz e ProLogium, leader nelle batterie a stato solido, hanno firmato un accordo di cooperazione tecnologica per sviluppare celle batteria di prossima generazione.

I primi veicoli sperimentali Mercedes-Benz dotati di batterie allo stato solido co-sviluppate con ProLogium dovrebbero essere introdotti nei prossimi anni. Le società hanno anche concordato una roadmap che prevede l'integrazione della tecnologia delle batterie a stato solido in una gamma di veicoli passeggeri nella seconda metà del decennio.

Mercedes-Benz è pronta ad offrire un portfolio di vetture esclusivamente elettriche entro il 2030, ove le condizioni di mercato lo permetteranno. Attraverso la cooperazione con aziende leader del settore che stanno rapidamente sviluppando la tecnologia di batterie allo stato solido, Mercedes-Benz sta spingendo avanti le sue attività di ricerca e sviluppo, promuovendo ulteriori salti tecnologici nel campo delle batterie ed espandendo continuamente la sua rete di partner tecnologici di alto livello per assicurarsi l’accesso alle tecnologie più aggiornate. Attraverso il proprio impegno nella ricerca e sviluppo nel campo delle batterie allo stato solido e il suo know-how produttivo, ProLogium rappresenta un partner forte per Mercedes Benz nel mantenere il suo ruolo di leader nella tecnologia delle batterie.

In base all'accordo, Mercedes-Benz prenderà un posto nel consiglio di amministrazione di ProLogium. L'investimento di Mercedes-Benz sarà utilizzato per sostenere lo sviluppo della tecnologia e il piano di ProLogium di sviluppare un polo produttivo in Europa.

Tecnologia a stato solido

Le celle delle batterie a stato solido sono una delle leve chiave per determinare il costo, la scalabilità e la densità di energia nel settore delle batterie per veicoli elettrici. L'elettrolita a stato solido permette l'uso di materiali con alta capacità di immagazzinamento, alta conducibilità ionica e maggiore stabilità chimica. I materiali innovativi e il design delle batterie a stato solido possono quasi raddoppiare l'autonomia delle attuali celle convenzionali agli ioni di litio.