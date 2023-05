Microlino sarà protagonista dei Party Like a Deejay

Microlino è la microcar divertente, stilosa, glamour, sofisticata e 100% elettrica:

unica sul mercato, riconoscibile al primo sguardo, sta arricchendo ulteriormente la gamma di soluzioni sostenibili distribuite dal Gruppo Koelliker. Durante il Party Like a Deejay, Microlino farà ufficialmente il suo debutto in società, presentandosi al grande pubblico in tutto il suo splendore, offrendo a tutti i presenti la possibilità di guidarla e provare in test drive dedicati.

Nel 2015 Wim Ouboter – fondatore della Micro Mobility System - e i due suoi figli Merlin and Oliver, lanciano l’ambizioso progetto della Microlino, un quadriciclo di categoria L7e, con lo scopo di fare un nuovo passo nella direzione della mobilità urbana sostenibile. Una nuova categoria di prodotto, tra la moto e l'autovettura. La microcar ha solide radici italiane, tanto è vero che la produzione è interamente made in Italy, presso la sede de La Loggia (Torino).