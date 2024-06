Miki Biasion collabora allo sviluppo della Ypsilon HF e Ypsilon Rally 4 HF

Lancia celebra un nuovo capitolo nel suo percorso di Rinascimento con l'annuncio di due nuove vetture che vedranno la luce nel 2025: la Nuova Lancia Ypsilon HF e la Lancia Ypsilon Rally 4 HF.

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha presentato queste novità in anteprima alla fine di maggio, segnando un passo significativo per il marchio iconico italiano.

La Nuova Lancia Ypsilon HF rappresenta la versione ad alte prestazioni della Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio. Questo modello promette di offrire un'esperienza di guida sportiva e dinamica, rimanendo fedele al DNA di Lancia. Parallelamente, la Lancia Ypsilon Rally 4 HF segna il ritorno ufficiale del marchio nel mondo del Rally, celebrando la leggendaria storia sportiva di Lancia.

Il pilota Miki Biasion, il più vincente nella storia del Rally italiano, sarà il portavoce naturale di questo doppio ritorno. Biasion ha avuto un ruolo fondamentale nel successo di Lancia negli anni '80 e '90, contribuendo a renderla il marchio più vincente nella storia del Motorsport. La sua esperienza sarà cruciale nello sviluppo delle nuove vetture.

"Sono molto onorato di poter supportare il Team prodotto Lancia per la regolazione dell’assetto e dell’handling della Ypsilon HF, offrendo un vero e proprio piacere di guida sportivo a chi la guiderà e di lavorare con il Team Stellantis Motorsport per affinare le performance della Ypsilon Rally 4 HF: assetto, frenata e calibrazione motore. Spero di essere d’ispirazione a tanti giovani piloti che vorranno cimentarsi con la nostra Lancia Ypsilon Rally 4 HF per diventare i professionisti e i campioni del futuro. La Lancia delle vittorie, la Lancia delle gare sportive è tornata e io sono felice di poterne fare parte!” ha dichiarato Miki Biasion.

L'Icona del Motorsport: Miki Biasion

Miki Biasion rappresenta una leggenda nel mondo del Motorsport, avendo portato Lancia a numerosi trionfi. Con 15 Campionati del Mondo Rally, tre Campionati del Mondo di Endurance Costruttori, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana, Biasion ha consolidato la sua posizione come il pilota italiano più vincente di tutti i tempi.

La carriera di Biasion con Lancia iniziò nel 1983 con la Rally 037 Gr. B. Quell'anno vinse sia il campionato italiano che quello europeo. Dal 1986, partecipò esclusivamente ai rally validi per il mondiale, guidando la Delta S4 e ottenendo la sua prima vittoria in Argentina. Nel 1988, con cinque vittorie, conquistò il suo primo titolo mondiale con la Delta Integrale Gr. A. L'anno successivo bissò il successo, diventando uno dei pochi piloti a vincere due titoli mondiali consecutivi.

Il Ritorno della Lancia Ypsilon HF e Ypsilon Rally 4 HF

La Nuova Lancia Ypsilon HF è stata progettata per offrire prestazioni elevate, mantenendo l'eleganza e la raffinatezza che hanno sempre contraddistinto il marchio. Il modello ad alte prestazioni promette di catturare l'essenza della guida sportiva, combinando tecnologia avanzata e design all'avanguardia.

D'altra parte, la Lancia Ypsilon Rally 4 HF segna il ritorno di Lancia nel mondo del Rally, un settore in cui il marchio ha lasciato un'impronta indelebile. Questo modello sarà sviluppato in collaborazione con il Team Stellantis Motorsport, con Biasion che contribuirà a perfezionare l'assetto, la frenata e la calibrazione del motore. L'obiettivo è creare una vettura competitiva che possa ispirare una nuova generazione di piloti.

Un Nuovo Capitolo nel Rinascimento di Lancia

L'annuncio delle due nuove vetture rappresenta un passo importante nel Rinascimento di Lancia. Luca Napolitano ha sottolineato l'importanza di questo momento per il marchio: "Inizia così un nuovo capitolo nella storia del Rinascimento del marchio, caratterizzato da ambizione, pragmatismo e umiltà, in perfetta coerenza con il DNA del marchio."

Con l'introduzione della Ypsilon HF e della Ypsilon Rally 4 HF, Lancia dimostra il suo impegno nel combinare innovazione e tradizione, onorando il suo passato glorioso mentre guarda al futuro. L'influenza di Miki Biasion nel processo di sviluppo garantirà che entrambe le vetture siano all'altezza delle aspettative, offrendo prestazioni eccezionali e un'esperienza di guida entusiasmante.

Lancia, con il suo ricco patrimonio sportivo, è pronta a riprendere il suo posto di leader nel mondo delle corse automobilistiche. Il ritorno di modelli iconici come la Ypsilon HF e la Ypsilon Rally 4 HF segna un nuovo inizio per il marchio, promettendo un futuro brillante e competitivo.