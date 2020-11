MINI lancia l’innovativa Vision Urbanaut

Con la Vision Urbanaut appena svelata, MINI spinge sul pedale dell’innovazione e della creatività. La nuova e futuristica vettura britannica punta a massimizzare gli spazi interni suddivisi in tre “momenti”: “Chill” per gli attimi di relax durante un viaggio, “Wanderlust”, per la guida che può essere autonoma o affidata a chi è al volante, e “Vibe” per la condivisione, con l’abitacolo che si trasforma in un vero e proprio salotto. A veicolo fermo il cruscotto può essere abbassato e si può aprire il parabrezza trasformandolo in una finestra. La zona posteriore è illuminata al LED, mentre quella centrale è dotata di un design aperto e di spazi ampi che consentono di sedersi comodamente quando si è in sosta. Presente anche un piccolo tavolo integrato a sottolineare l’idea di casa.

Chi acquisterà la moderna Urbanaut verrà dotato di un “Token” (gettone) che se riposto sul tavolino permetterà di attivare uno dei tre momenti standard e che possono essere ampliati, nonché personalizzati grazie ai “My MINI Moment”. Sul fronte estetico, esternamente la parte anteriore della macchina è una chiara evoluzione del classico disegno del marchio made in UK, in particolare per quanto riguarda l’iconica griglia e i fari. E proprio la matrice dinamica delle luci presenta grafie multicolori che si adattano a seconda dei frangenti.

Nel pieno rispetto dell’esigenza di prodotti eco-friendly, in linea con le richieste dell’automotive di nuova generazione, i materiali utilizzati sono riciclati ed è stato bandito sia l’uso del cromo, sia della pelle, motivo per cui tutti gli interni sono in tessuto.

L’apertura avviene tramite un dispositivo smart che può essere arricchito da playlist musicali, audiolibri e podcast.