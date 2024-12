Mobilità elettrica: i consumatori italiani sono propensi all’acquisto di un’auto elettrica

La transizione verso la mobilità elettrica in Italia si trova a un punto cruciale. Secondo lo studio "Power Shift" di Accenture,

il 48% dei consumatori italiani crede che il futuro dell’automotive sia destinato ai veicoli elettrici, e il 22% considera realistico acquistarne uno entro i prossimi cinque anni. Tuttavia, solo il 5% delle nuove immatricolazioni riguarda veicoli elettrici, un dato che colloca l’Italia dietro le principali economie europee​.

Il costo iniziale elevato rappresenta il principale ostacolo per gli italiani, con l’esigenza di una maggiore competitività rispetto ai veicoli tradizionali. Alberto Scaglione, Responsabile Mobility e Automotive di Accenture, sottolinea: "Il mercato si trova in una fase di rallentamento, ma offre un potenziale significativo se accompagnato da adeguati incentivi sistemici e una strategia mirata a ridurre i costi di produzione e utilizzo."

La necessità di una rete di ricarica capillare è un altro punto chiave: il 70% degli italiani ritiene fondamentale poter ricaricare l’auto a casa o in spazi pubblici, evidenziando l’urgenza di investimenti infrastrutturali per sostenere la transizione​.

Le priorità dei consumatori italiani: Sicurezza (87%), costo (86%) e affidabilità (84%) sono i principali driver di scelta per gli italiani, che si confermano tra i consumatori più attenti alle funzionalità avanzate di sicurezza nei veicoli. Oltre a questi aspetti, il 54% degli acquirenti preferisce una strategia omnicanale, combinando la ricerca online con il supporto delle concessionarie, a dimostrazione di come la fiducia sia un elemento determinante nel processo d’acquisto​.

Il confronto internazionale: Il report evidenzia significative differenze tra i mercati globali: In Cina, il 44% dei consumatori prevede di acquistare un EV nei prossimi cinque anni, grazie a politiche governative e infrastrutture avanzate. Negli Stati Uniti, il dato scende al 25%, mentre in Germania e Francia si attesta rispettivamente al 16% e al 21%, con una resistenza culturale più marcata rispetto all’Italia​.

I profili dei consumatori italiani: Accenture ha identificato cinque categorie di consumatori, definite come "mindsonas": Lo Stratega (20%): Innovativo e benestante, considera l’auto elettrica uno status symbol. L’Individualista (25%): Ama il design distintivo e la tecnologia avanzata. Il Responsabile (21%): Sostenibile e orientato all’etica, valuta con attenzione i benefici ambientali. Il Conservatore (17%): Tradizionale, privilegia affidabilità e semplicità d’uso. Il Frugale (17%): Sensibile ai costi, considera gli EV solo se economicamente vantaggiosi​.

Le soluzioni per il futuro: Per accelerare la transizione, Accenture suggerisce azioni mirate: Incentivi governativi per ridurre il gap di prezzo. Investimenti in infrastrutture di ricarica diffuse e affidabili. Strategie commerciali personalizzate basate sui profili dei consumatori.L’adozione di tecnologie digitali e intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza di acquisto e le interazioni tra clienti e concessionarie​.

Nonostante le sfide, l’Italia ha il potenziale per accelerare la diffusione della mobilità elettrica. La chiave del successo risiede in un approccio sistemico che combini innovazione tecnologica, politiche incentivanti e strategie di marketing personalizzate. Solo così sarà possibile superare le barriere attuali e garantire una transizione inclusiva e sostenibile per tutti i consumatori.