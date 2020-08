Mobilità, Tesla amplia sito di Fremont per progetto Roadrunner

Tesla ha avviato l’espansione del suo stabilimento di Fremont in California. Ha bisogno di un secondo piano presso l’impianto per realizzare il suo progetto Roadrunner, con il quale l'azienda californiana punta a produrre le proprie celle a batteria. Finora Tesla non ha rivelato molti dettagli, ma afferma che il progetto comporterà l'implementazione di una "tecnologia completamente nuova". Tesla sta già gestendo un piccolo impianto di produzione di celle di batteria nell'edificio, una sorta di linea pilota per regolare le apparecchiature. Non è chiaro quali e quante cellule Tesla potrebbe produrre a Fremont. Gli esperti del settore si aspettano di ricevere informazioni ufficiali in merito al “Battery Day”, previsto per il 22 settembre. Nel frattempo, crescono le speculazioni su ciò che Tesla presenterà quel giorno. Vari siti specializzati hanno riferito che la tecnologia delle batterie di Tesla potrebbe fare affidamento sul silicio sotto forma di nanofili i dettagli, ma afferma che il progetto come materiale anodico per le batterie agli ioni di litio. Secondo questi rapporti una società chiamata Amprius specializzata in questa tecnologia avrebbe recentemente trasferito la propria sede nelle immediate vicinanze dello stabilimento di produzione di batterie di Tesla a Fremont.