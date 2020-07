Abarth: in gara negli E-games

Abarth scende in pista nel motorsport virtuale: è partito sabato 25 luglio il torneo in cui tutti gli appassionati dello Scorpione possono sfidare Abarthisti e professionisti del settore con una vettura Abarth completamente personalizzabile. Una trasposizione sul campo degli e-games del celebre “concetto di performance” di Carlo Abarth: una sfida che andava oltre la ricerca della pura potenza, dell’accelerazione e della velocità massima, ma che si orientava alla ricerca della prestazione a 360° e quindi allo sviluppo di soluzioni tecniche innovative per migliorare aerodinamica, tenuta di strada e potenza frenante, in questo caso applicate in una competizione agguerrita, ma digitale. Il gioco designato è infatti Assetto Corsa, un simulatore di guida che consente una profonda personalizzazione delle vetture e che riproduce in maniera autentica e fedele le dinamiche di guida su strada.

Gli E-sport sono in continua crescita tra gli italiani e il lockdown ha ulteriormente accelerato questa tendenza: l’obiettivo di questo progetto è quello di unire appassionati di motorsport, soprattutto “virtuali”, attraverso la creazione di una community di E-gamer, accomunati dalla passione per il mondo digitale e la competizione sportiva su quattro ruote: caratteristiche affini agli appassionati del brand Abarth. Il progetto è stato concepito in collaborazione con il team E-Sports di Qlash, factory leader nel settore. Proprio sul canale Twitch di Qlash, oltre che sulla pagina Facebook di Abarth Italia, saranno trasmesse tutte le gare, dalle qualificazioni alle finali.

Il torneo è accessibile a tutti: è possibile candidarsi alle gare affrontando una qualifica a tempo; i gamers che otterranno i risultati migliori parteciperanno alle gare live, e si contenderanno un posto in finale. Il torneo sarà composto da 8 gare di qualificazione - di cui due dedicate agli Abarthisti, che avranno a disposizione anche due tutorial days - a cui prenderanno parte oltre 150 e-player che si sfideranno per accedere alla finale. Il gran finale è previsto per ottobre, in cui si affronteranno tutti i giocatori più forti.